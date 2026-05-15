Tak oszukują nieuczciwi sprzedawcy truskawek

Ruszył sezon na wczesne truskawki, a razem z nim wróciły stare handlowe sztuczki. Piękne, czerwone i błyszczące owoce brylują na samej górze łubianek, a na spodzie zalegają skrzętnie ukryte te sfatygowane, miękkie i rozgniecione – nierzadko przypominające nadgniłą breję. Ręka do góry, jeśli ktoś nie dał się naciągnąć w taki lub podobny sposób nieuczciwemu sprzedawcy truskawek!

Dodatkowo część tych soczystych delicji spryskuje się wodą, żeby wyglądały na jeszcze świeższe i bardziej apetyczne. Zdarza się też mieszanie świeżych owoców ze starszymi albo odwracanie nadgniłych truskawek „ładniejszą” stroną do góry.

Greckie „podmęczone” długim transportem

Problem dotyczy głównie towaru importowanego z Hiszpanii czy Grecji, który ma za sobą długi transport i szybciej się psuje. Takie truskawki jeszcze potrafią skusić wyglądem, ale często już po jednym dniu tracą smak i trwałość. Jak się bronić? To proste – trzeba każdorazowo starannie sprawdzać całe opakowanie. W przeciwnym wypadku można słono zapłacić za piękną „przykrywkę” i… kilogram rozczarowania.

Uwaga na „polskie” tylko z nazwy

Nieuczciwym praktykom sprzyjają również niewielka dostępność krajowych truskawek i ich wysokie ceny. Dlatego wciąż słychać o przypadkach sprzedaży importowanych owoców jako krajowych. Różnią się one między sobą przede wszystkim wyglądem i zapachem. Polskie truskawki mają zwykle intensywny aromat, równomierne wybarwienie i świeżą, zieloną szypułkę. Importowane owoce częściej są mniej intensywne kolorystycznie, bardziej wydłużone i mają ślady dłuższego przechowywania.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

