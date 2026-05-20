Bruksela roi o technologicznej rywalizacji z USA
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w środę w Strasburgu nowe inicjatywy legislacyjne UE dotyczące półprzewodników i sztucznej inteligencji, w tym „Chips Act 2.0” oraz przepisy o rozwoju chmury i AI. Mają one wzmocnić przemysł technologiczny UE i zwiększyć jego konkurencyjność wobec USA i Chin.
W przemówieniu podczas debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim przewodnicząca KE oceniła, że jednolity rynek pozostaje „najskuteczniejszym narzędziem Europy zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i budowania strategicznej pozycji UE na świecie„. Zastrzegła jednak, że wymaga on modernizacji w obliczu zmian technologicznych, transformacji klimatycznej i napięć geopolitycznych.
Przyszła faza innowacji będzie definiowana przez to, jak technologie cyfrowe są stosowane w realnym świecie. Potrzebujemy nowych technologicznych czempionów w Europie – powiedziała von der Leyen.
Na problem – nowe przepisy!
Poinformowała, że Komisja Europejska przygotowuje projekty nowych przepisów, w tym Akt o chipach 2.0 (Chips Act 2.0), który ma wzmocnić rolę Europy na rynku półprzewodników.
Pierwsze unijne przepisy w sprawie chipów, mające na celu zachęcenie do ich produkcji w Europie, UE przyjęła w 2023 roku. Jak powiedziała podczas debaty szefowa KE, dzięki nim udało się uruchomić ponad 32 mld euro inwestycji w sektorze półprzewodników w UE.
Von der Leyen zapowiedziała również projekt przepisów „Cloud and AI Development Act”, mający wspierać rozwój europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji.
Przewodnicząca KE wskazała, że jednolity rynek powinien być „cyfrowy z założenia”, a Europa musi stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi własnych technologii i firm technologicznych. Wśród priorytetów wymieniła także uproszczenie przepisów dla firm działających transgranicznie, ograniczenie nadmiernego wdrażania regulacji unijnych przez państwa członkowskie oraz rozwój rynku zielonych technologii.
Na kryzys energetyczny – więcej prądu!
Von der Leyen odniosła się również do kwestii bezpieczeństwa gospodarczego i uniezależniania UE od zewnętrznych dostawców surowców oraz energii. Zapowiedziała dalsze działania dotyczące infrastruktury energetycznej i zwiększenia udziału elektryczności w gospodarce.
W części poświęconej polityce społecznej szefowa KE poinformowała o pracach nad pakietem dotyczącym mobilności pracowników i poprawy jakości miejsc pracy. Wskazała też na inwestycje UE w opiekę nad dziećmi, podając przykład Polski, gdzie jak zaznaczyła przeznaczono 1,3 mld euro na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi.
Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Ile zarabiają lekarze? 600 medyków w elicie finansowej
„Znalezione nie kradzione?” Nowe przepisy
Morawiecki apeluje. „Na stole leży projekt. Obniży rachunki o 1/3”
»»Ciężki kryzys polskiej motoryzacji – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.