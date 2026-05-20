Bruksela roi o technologicznej rywalizacji z USA

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w środę w Strasburgu nowe inicjatywy legislacyjne UE dotyczące półprzewodników i sztucznej inteligencji, w tym „Chips Act 2.0” oraz przepisy o rozwoju chmury i AI. Mają one wzmocnić przemysł technologiczny UE i zwiększyć jego konkurencyjność wobec USA i Chin.

W przemówieniu podczas debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim przewodnicząca KE oceniła, że jednolity rynek pozostaje „najskuteczniejszym narzędziem Europy zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i budowania strategicznej pozycji UE na świecie„. Zastrzegła jednak, że wymaga on modernizacji w obliczu zmian technologicznych, transformacji klimatycznej i napięć geopolitycznych.

Przyszła faza innowacji będzie definiowana przez to, jak technologie cyfrowe są stosowane w realnym świecie. Potrzebujemy nowych technologicznych czempionów w Europie – powiedziała von der Leyen.

Na problem – nowe przepisy!

Poinformowała, że Komisja Europejska przygotowuje projekty nowych przepisów, w tym Akt o chipach 2.0 (Chips Act 2.0), który ma wzmocnić rolę Europy na rynku półprzewodników.

Pierwsze unijne przepisy w sprawie chipów, mające na celu zachęcenie do ich produkcji w Europie, UE przyjęła w 2023 roku. Jak powiedziała podczas debaty szefowa KE, dzięki nim udało się uruchomić ponad 32 mld euro inwestycji w sektorze półprzewodników w UE.

Von der Leyen zapowiedziała również projekt przepisów „Cloud and AI Development Act”, mający wspierać rozwój europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji.

Przewodnicząca KE wskazała, że jednolity rynek powinien być „cyfrowy z założenia”, a Europa musi stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi własnych technologii i firm technologicznych. Wśród priorytetów wymieniła także uproszczenie przepisów dla firm działających transgranicznie, ograniczenie nadmiernego wdrażania regulacji unijnych przez państwa członkowskie oraz rozwój rynku zielonych technologii.

Na kryzys energetyczny – więcej prądu!

Von der Leyen odniosła się również do kwestii bezpieczeństwa gospodarczego i uniezależniania UE od zewnętrznych dostawców surowców oraz energii. Zapowiedziała dalsze działania dotyczące infrastruktury energetycznej i zwiększenia udziału elektryczności w gospodarce.

W części poświęconej polityce społecznej szefowa KE poinformowała o pracach nad pakietem dotyczącym mobilności pracowników i poprawy jakości miejsc pracy. Wskazała też na inwestycje UE w opiekę nad dziećmi, podając przykład Polski, gdzie jak zaznaczyła przeznaczono 1,3 mld euro na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

