Umowa UE-Indie uzgodniona. Polska branża mówi o upadku

Unia Europejska i Indie zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu – poinformowała we wtorek Komisja Europejska.

Ursula von der Leyen uzgadnia warunki umowy

Podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską a Indiami, ma ogromne znaczenie dla niemieckiej gospodarki. Kanclerz Friedrich Merz rozmawiał z premierem Indii, Narendrą Modi, o współpracy gospodarczej zaledwie dwa tygodnie temu.

Indie mają otworzyć swój rynek na towary przemysłowe z UE, w tym głównie chodzi o europejskie (w tym niemieckie) auta, poprzez zmniejszenie wysokich ceł z 110 proc. do 40 proc.

Podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską a Indiami. Jakie rodzi skutki? / autor: PAP

Dla polski to cios

Jak pisze Agnieszka Łakoma w artykule Porozumienie Indie-UE: „matka wszystkich umów”? dla Polski ta umowa może stanowić cios dla kolejnych branż.

Napływ taniej stali z Indii, produkowanej w mniej ekologicznych warunkach, staje się coraz poważniejszym problemem dla krajowego hutnictwa. W obliczu drogiej energii i rygorystycznych wymogów środowiskowych w Unii, polskie huty mają trudności w konkurowaniu z tańszymi produktami importowanymi z Indii. Może to wpłynąć na sytuację na rynku pracy i stanowić zagrożenie dla polskiej produkcji stali.

Już pod koniec roku, szef zakładowej „Solidarności” w ArcelorMittal Poland, Mirosław Nowak, mówił, że polskie huty nie są w stanie konkurować z powodu drogiej energii i wymogów środowiskowo-klimatycznych obowiązujących w UE z napływem tanich produktów właśnie m.in. z Indii. Stwierdził wręcz, że polskie hutnictwo „nie ma szans przy tak nierównej konkurencji.”

Sprowadzamy stal z Brazylii, Indii czy Krzywego Rogu, gdzie jej produkcja jest o wiele bardziej emisyjna niż u nas, transportując ją statkami z potężnymi silnikami diesla przez pół świata

– mówił dla „Tygodnika Solidarność”.

Jednocześnie wstrzymujemy pracę linii i zakładów, w których sami możemy produkować w o wiele bardziej ekologicznych warunkach. Jaka jest w tym logika?”

Ursula von der Leyen zadowolona

UE i Indie zapisują się dziś w historii, pogłębiając partnerstwo między największymi demokracjami świata - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen, która we wtorek wzięła udział w szczycie UE-Indie w Delhi wraz z premierem Indii Narendrą Modim.

Według KE Indie będą stopniowo obniżać cła na europejskie samochody ze 110 proc. do zaledwie 10 proc., a taryfy na części samochodowe zostaną całkowicie zniesione w okresie od pięciu do dziesięciu lat.

Do tej pory wielkość rocznego eksportu pojazdów spalinowych do Indii wynosiła zaledwie 1,6 mld euro. Indyjskie cła, sięgające 44 proc. na maszyny, 22 proc. na chemikalia i 11 proc. na produkty farmaceutyczne, również zostaną w większości zniesione.

Eliminacja kolejnych ceł

Zmniejszone zostaną cła na europejskie alkohole. Eksporterzy wódki, którzy obecnie muszą zapłacić w Indiach cło do 150 proc. jej wartości, docelowo płacić będą stawkę na poziomie 40 proc. Cła na piwo zostaną obniżone ze 110 proc. do 50 proc., a na piwo bezalkoholowe - z 55 do 0 proc. Stawki na wina spadną ze 150 proc. do 75 proc. w momencie wejścia umowy w życie, a docelowo do poziomu zaledwie 20 proc.

Cła na oliwę z oliwek spadną z 45 proc. do 0 proc. w ciągu pięciu lat. Wyeliminowane zostaną także 50-procentowe cła na przetworzone produkty rolne, takie jak pieczywo i słodycze.

Z kolei UE wprowadzi kontyngenty, za sprawą których sprowadzane do UE z Indii po niższych cłach będą: mięso baranie i kozie, kukurydza cukrowa, winogrona, ogórki, suszona cebula, rum z melasy i skrobi. Z liberalizacji wyłączone zostaną europejskie produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób, mleko w proszku, etanol, czosnek, ryż i cukier.

Ważne!

Zakończenie negocjacji nie oznacza przyjęcia umowy. Tekst wymaga weryfikacji prawnej i tłumaczenia na wszystkie języki urzędowe UE. Dopiero wówczas KE będzie mogła przedstawić państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu wniosek w sprawie podpisania i zawarcia umowy. Porozumienie będzie mogło wejść w życie po ratyfikacji przez Indie.

pap, jb

