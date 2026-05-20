W Warszawie marsz „Razem dla Polski i Polaków”

W samo południe, podczas Marszu „Razem dla Polski i Polaków” organizowanego przez NSZZ „Solidarność”, powiemy głośne „nie” polityce rządu Tuska. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja wPolsce24. Marsz ruszy o 12:00 z Pl. Zamkowego w Warszawie – pisze portal wPolityce.pl.

Uczestnicy protestu organizowanego przez NSZZ „Solidarność”, 20 bm. w Warszawie / autor: PAP/Szymon Pulcyn

Uczestnicy protestu organizowanego przez NSZZ „Solidarność w Warszawie. Hasło protestu to „Razem dla Polski i Polaków” / autor: PAP/Szymon Pulcyn

Uczestnicy marszu „Razem dla Polski i Polaków” wyruszą dziś z Placu Zamkowego i przejdą pod gmach Senatu RP, wyrażając sprzeciw wobec polityki, która — zdaniem organizatorów — szkodzi polskiej gospodarce, rolnictwu oraz godności obywateli. Wydarzenie ma również stanowić wyraz poparcia dla inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, tj. zorganizowania referendum ws. Zielonego Ładu - pisze wPolityce.pl.

Czarnek: Polska powinna wyjść z ETS i zaprosić do tego inne państwa UE

Polska powinna wyjść z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) i zaprosić do tego innego państwa Unii Europejskiej - powiedział w środę wiceprezes PiS Przemysław Czarnek przy Kolumnie Zygmunta w Warszawie, przed rozpoczęciem antyrządowej manifestacji organizowanej przez Solidarność.

Powinniśmy to zrobić, żeby ratować polski przemysł i gospodarkę - dodał.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek (C) podczas protestu organizowanego przez NSZZ „Solidarność” / autor: PAP/Szymon Pulcyn

Oświadczamy pani Ursuli Von der Leyen, razem z ludźmi Solidarności, tutaj, dzisiaj w Warszawie. My nie akceptujemy waszej religii klimatycznej (…), która niszczy Europę, niszczy Polskę - powiedział Czarnek. - Mamy swój węgiel, mamy swoje złoża, mamy swoje możliwości działania produkcji prądu, który będzie tani i który nie będzie zmuszał ludzi do inwestycji w odnawialne źródła energii - zaznaczył Czarnek.

Sek

