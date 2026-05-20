Mocno rośnie apetyt na energię. OZE tego nie zaspokaja

Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 10,23 proc. r/r do 14,53 TWh w kwietniu 2026 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 56,3 proc. całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) - 33,2 proc., wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-kwiecień 2026 r. odnotowano wzrost produkcji o 4,84 proc. r/r do 61,83 TWh.

Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 5,23 proc. w skali roku i wyniosło 13,74 TWh w kwietniu 2026 r. Narastająco w okresie styczeń-kwiecień krajowe zużycie wzrosło o 5,25 proc. r/r do 60,54 TWh.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

ISBnews

