Mocno rośnie apetyt na energię. OZE tego nie zaspokaja
Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 10,23 proc. r/r do 14,53 TWh w kwietniu 2026 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 56,3 proc. całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) - 33,2 proc., wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-kwiecień 2026 r. odnotowano wzrost produkcji o 4,84 proc. r/r do 61,83 TWh.
Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 5,23 proc. w skali roku i wyniosło 13,74 TWh w kwietniu 2026 r. Narastająco w okresie styczeń-kwiecień krajowe zużycie wzrosło o 5,25 proc. r/r do 60,54 TWh.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
ISBnews, sek
