Droga energia wpędziła niemiecki przemysł w kryzys

Niemiecki przemysł musi ograniczać działalność z powodu wysokich kosztów energii. Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że energochłonne sektory w tym kraju odnotowały spadek produkcji o ponad 15 proc. od czasu agresji Rosji na Ukrainę.

Kryzys energetyczny i w efekcie odcięcia tanich dostaw rosyjskiego gazu do zachodniej Europy szczególnie boleśnie odczuła niemiecka gospodarka. Dane Destatis pokazują, że od lutego 2022 roku - gdy Rosja najechała Ukrainę - do marca bieżącego roku produkcja przemysłowa spadła u naszych zachodnich sąsiadów o 9,5 proc. Wysokie ceny energii najbardziej uderzyły w sektory i branże energochłonne, czyli m.in. producentów cementu, firmy z branży chemicznej i papierniczej oraz huty i przedsiębiorstwa z sektora stalowego. Wszystkie musiały ograniczyć wytwarzanie, a szczególnie wysoki spadek produkcji nastąpił w zakładach szklarskich i ceramicznych – o jedną czwartą w ciągu czterech ostatnich lat.

Portal Digital Journal informując o danych Destatis wskazuje również na spadek zatrudnienia w branżach energochłonnych o ponad 6 proc., czyli 53 tys. etatów. I dodaje, że „to najgorsza wiadomość dla największej gospodarki Europy, która od lat znajduje się w stagnacji z powodu spadku produkcji, słabego popytu na eksport i amerykańskich ceł”.

Portal cytuje także opinię Ministerstwa Gospodarki, które prognozuje możliwy „znaczący spadek w drugim kwartale”, a wiele zależeć będzie od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Agnieszka Łakoma

