Za Tuska już 1,27 mld zł długu dziennie więcej!

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 88,8 mld zł, co oznaczało wzrost w stosunku do końca marca o 38,1 mld zł, czyli o 1,9 proc. – wynika ze wstępnych danych opublikowanych w środę przez Ministerstwo Finansów.

Kwiecień liczył 30 dni, więc po przeliczeniu na każdy dzień przypadał wzrost zadłużenia SP o 1,27 mld zł.

Resort podał także, że dług krajowy na koniec kwietnia wynosił 1 bln 665,5 mld zł, a dług zagraniczny – 423,4 mld zł. Dług zagraniczny stanowił 20,3 proc. całości długu Skarbu Państwa.

PAP, sek

