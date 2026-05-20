Za Tuska już 1,27 mld zł długu dziennie więcej!
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 88,8 mld zł, co oznaczało wzrost w stosunku do końca marca o 38,1 mld zł, czyli o 1,9 proc. – wynika ze wstępnych danych opublikowanych w środę przez Ministerstwo Finansów.
Kwiecień liczył 30 dni, więc po przeliczeniu na każdy dzień przypadał wzrost zadłużenia SP o 1,27 mld zł.
Resort podał także, że dług krajowy na koniec kwietnia wynosił 1 bln 665,5 mld zł, a dług zagraniczny – 423,4 mld zł. Dług zagraniczny stanowił 20,3 proc. całości długu Skarbu Państwa.
PAP, sek
