Prezydent podpisał ustawy. Mają obniżyć ceny paliw

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy obniżające ceny paliw - poinformował w piątek wieczorem na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Nowe przepisy umożliwią ograniczenie wzrostu cen paliw na stacjach m.in. poprzez wprowadzenie ceny maksymalnej.

W piątek Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek, nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

Celem obu ustaw jest doprowadzenie do obniżki cen paliw na stacjach. Oba akty prawne wejdą w życie w dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw jaka będzie obowiązywać na stacjach.

Z kolei nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwi czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

pap, jb