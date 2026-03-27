Prezydent podpisał ustawy. Mają obniżyć ceny paliw
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy obniżające ceny paliw - poinformował w piątek wieczorem na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Nowe przepisy umożliwią ograniczenie wzrostu cen paliw na stacjach m.in. poprzez wprowadzenie ceny maksymalnej.
W piątek Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek, nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.
Celem obu ustaw jest doprowadzenie do obniżki cen paliw na stacjach. Oba akty prawne wejdą w życie w dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw jaka będzie obowiązywać na stacjach.
Z kolei nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwi czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
pap, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.