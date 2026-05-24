(Nie)bezpieczne pestycydy

Ocena bezpieczeństwa pestycydów nie może być redukowana do prostej kategorii „toksyczny-nietoksyczny”. Kluczowe znaczenie ma analiza skutków przewlekłej, niskodawkowej ekspozycji, szczególnie w warunkach jednoczesnego narażenia na wiele substancji chemicznych o podobnym mechanizmie działania, czyli scenariuszu codziennym, w którym spożywamy różnorodne produkty spożywcze.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Jak należy rozumieć bezpieczeństwo ekspozycji na pestycydy.

• W jaki sposób pestycydy mogą wpływać na rozwój chorób nowotworowych.

• Jakie mechanizmy leżą u podstaw neurotoksyczności pestycydów.

• Jakie znaczenie mają mieszaniny pestycydów w ocenie ryzyka zdrowotnego.

• Dlaczego dzieci stanowią grupę szczególnie wrażliwą na działanie pestycydów.

Środki ochrony roślin odgrywają jednak fundamentalną rolę w intensyfikacji produkcji rolnej, umożliwiając ograniczenie strat plonów oraz zwiększenie dostępności żywności. Jednocześnie ich potencjalny wpływ na zdrowie człowieka, szczególnie w kontekście chorób przewlekłych, stanowi przedmiot wieloletnich badań i debat naukowych.

Niskodawkowa ekspozycja najbardziej niebezpieczna?

W odróżnieniu od ostrych zatruć, manifestujących się szybko i jednoznacznie, skutki długotrwałej ekspozycji na niskie dawki pestycydów mają charakter bardzo niejednorodny i często trudny do powiązania z czynnikiem drażniącym. Mogą się one rozwijać się przez wiele lat, a ich identyfikacja wymaga zastosowania zaawansowanych metod badawczych, obejmujących analizy epidemiologiczne, toksykologiczne oraz badania eksperymentalne.

Jednym z pierwszych przykładów ilustrujących długofalowe konsekwencje stosowania pestycydów był dichlorodifenylotrichloroetan (DDT). Substancja ta, szeroko stosowana w połowie XX wieku, początkowo uznawana była za bezpieczną. Późniejsze badania wykazały jednak jej zdolność do bioakumulacji w tkance tłuszczowej, przenikania przez barierę łożyskową oraz obecności w mleku kobiecym. DDT powiązano z pojawianiem się zaburzeń endokrynnych, obniżeniem płodności oraz zwiększonym ryzykiem niektórych nowotworów. Pomimo jednak wycofania z użycia w wielu krajach, jego pozostałości są nadal wykrywane w środowisku i organizmach ludzkich.

Podobne właściwości wykazują inne trwałe zanieczyszczenia organiczne, takie jak dieldryna i aldryna. Badania prowadzone wśród osób zawodowo narażonych na te związki wskazały na zwiększoną częstość występowania zaburzeń neurologicznych, w tym deficytów poznawczych oraz objawów parkinsonowskich. W kolejnych latach pojawiły się również dane sugerujące ich potencjalne działanie kancerogenne.

Obecnie jest lepiej?

Współcześnie stosowane pestycydy projektowane są jako mniej trwałe i bardziej selektywne, jednak wiele z nich wciąż oddziałuje na podstawowe procesy biologiczne. Szczególnie dobrze udokumentowane są efekty działania związków fosforoorganicznych, które poprzez hamowanie acetylocholinoesterazy zakłócają przewodnictwo nerwowe. Przykładem jest chlorpiryfos, którego stosowanie zostało zakazane w Unii Europejskiej po wykazaniu związku pomiędzy ekspozycją prenatalną, a zaburzeniami rozwoju neurologicznego u dzieci. Badania wskazują, że nawet przy braku objawów ostrego zatrucia, ekspozycja w okresie życia płodowego może skutkować deficytami funkcji poznawczych, w tym zaburzeniami pamięci, koncentracji i funkcji wykonawczych.

Istotnym obszarem badań pozostaje również potencjalny związek pomiędzy pestycydami, a chorobami nowotworowymi. Mechanizmy biologiczne stojące za potencjalną przyczyną takiego powiązania obejmują między innymi inicjację stresu oksydacyjnego, uszkodzenia DNA, zaburzenia procesów naprawczych oraz działanie jako substancje zaburzające gospodarkę hormonalną.

Coraz więcej uwagi poświęca się także neurotoksycznemu działaniu pestycydów. Dane wskazują na związek pomiędzy przewlekłą ekspozycją, a zwiększonym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Parkinsona. Kluczową rolę przypisuje się mechanizmom związanym z dysfunkcją mitochondriów oraz nasileniem stresu oksydacyjnego. Neurony dopaminergiczne, ze względu na wysokie zapotrzebowanie energetyczne, są szczególnie podatne na tego typu zaburzenia.

Substancje takie jak parakwat i rotenon stanowią przykłady pestycydów o udokumentowanym działaniu neurotoksycznym. Parakwat, wykazujący podobieństwo strukturalne do związków indukujących objawy parkinsonowskie, może prowadzić do uszkodzeń mitochondrialnych i nasilenia stresu oksydacyjnego. Rotenon natomiast, stosowany jako naturalny insektycyd, w modelach zwierzęcych indukuje selektywną degenerację neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej, odtwarzając kluczowe cechy patofizjologii choroby Parkinsona.

Narażenie z wielu stron

Współczesne podejście do oceny ryzyka uwzględnia również fakt, że rzeczywista ekspozycja środowiskowa ma charakter wieloskładnikowy. Ludzie narażeni są na mieszaniny pestycydów obecnych w żywności, wodzie i powietrzu. Interakcje między tymi substancjami mogą prowadzić do efektów ubocznych, szczególnie w odniesieniu do układu hormonalnego i metabolicznego.

Dzieci – grupa szczególnie narażona

Szczególnie wrażliwą grupę stanowią dzieci, u których zwiększona absorpcja substancji chemicznych oraz niedojrzałość układów detoksykacyjnych i regulacyjnych sprzyjają nasileniu efektów toksycznych. Rozwijające się układy nerwowy i endokrynny są wyjątkowo podatne na działanie czynników środowiskowych, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie badań wskazujących na związek pomiędzy ekspozycją na pestycydy, a zaburzeniami neurorozwojowymi.

Nie należy panikować

W kontekście codziennego narażenia należy jednak podkreślić, że przy typowym, umiarkowanym spożyciu żywności ryzyko związane z pozostałościami pestycydów uznaje się za niskie. Obowiązujące systemy kontroli bezpieczeństwa żywności opierają się na rygorystycznych ocenach ryzyka, w ramach których ustalane są najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości z uwzględnieniem marginesów bezpieczeństwa. Poziomy te są projektowane tak, aby nawet długotrwałe spożycie produktów zawierających śladowe ilości substancji czynnych nie prowadziło do przekroczenia wartości referencyjnych, takich jak dopuszczalne dzienne pobranie (ADI).

W praktyce oznacza to, że zróżnicowana dieta, oparta na różnych grupach produktów, ogranicza ryzyko kumulacji jednej konkretnej substancji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że największe znaczenie dla zdrowia ma ekspozycja przewlekła zawodowa oraz środowiskowa, natomiast narażenie dietetyczne w populacji ogólnej, przy zachowaniu standardowych wzorców żywieniowych, nie stanowi istotnego zagrożenia zdrowotnego.

FAQ

• Czy wszystkie pestycydy są niebezpieczne dla zdrowia? Nie, ryzyko zależy od dawki, czasu ekspozycji oraz właściwości konkretnej substancji. Jednak nawet niskie dawki, przy długotrwałym narażeniu, mogą wywoływać efekty uboczne.

• Dlaczego trudno jednoznacznie powiązać pestycydy z chorobami przewlekłymi? Ponieważ efekty zdrowotne pojawiają się po wielu latach, a ekspozycja jest zwykle wieloczynnikowa i trudna do precyzyjnego oszacowania.

• Czy współczesne pestycydy są bezpieczniejsze niż starsze związki? Są projektowane jako mniej trwałe i bardziej selektywne, ale nadal mogą oddziaływać na kluczowe procesy biologiczne.

• Jak pestycydy mogą wpływać na rozwój nowotworów? Poprzez mechanizmy takie jak stres oksydacyjny, uszkodzenia DNA, zaburzenia naprawy komórkowej oraz działanie endokrynne.

• Czy istnieje związek pomiędzy pestycydami, a chorobą Parkinsona? Badania wskazują na zwiększone ryzyko przy przewlekłej ekspozycji na niektóre pestycydy, szczególnie te wpływające na funkcje mitochondrialne.

• Dlaczego dzieci są bardziej narażone na działanie pestycydów? Ze względu na niedojrzałość układów detoksykacyjnych, większą absorpcję oraz wrażliwość rozwijających się układów nerwowego i hormonalnego.

Podsumowanie

Ocena bezpieczeństwa pestycydów wymaga uwzględnienia nie tylko ich ostrej toksyczności, lecz przede wszystkim długotrwałych skutków niskodawkowej ekspozycji. Współczesne badania wskazują, że przewlekłe narażenie na nadmierne ilości pestycydów może odgrywać istotną rolę w rozwoju chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych, a mechanizmy tych procesów obejmują głównie stres oksydacyjny, zaburzenia funkcji mitochondrialnych i rozregulowanie działania hormonów. Dodatkowym wyzwaniem pozostaje ocena wpływu mieszanin pestycydów, mogących wykazywać działanie synergistyczne. Szczególnej uwagi wymagają populacje wrażliwe, zwłaszcza dzieci.

Filip Siódmiak

Źródła:

