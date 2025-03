Zielone to nie tylko sałata

Prawidłowo zbilansowana dieta opiera się na regularnym podejmowaniu świadomych wyborów żywieniowych, do których należy między innymi włączanie do codziennego jadłospisu świeżych zielonych ziół, takich jak natka pietruszki, koperek, kolendra czy lubczyk. Zioła te stanowią bogate źródło witamin, minerałów oraz związków bioaktywnych o potencjalnym działaniu prozdrowotnym. Ponadto ich intensywny aromat i wyrazisty smak mogą wzbogacić doznania sensoryczne związane z konsumpcją posiłków.

Natka – źródło witaminy C i flawonoidów

Natka pietruszki (Petroselinum crispum) jest bogatym źródłem witaminy C – w 100 g świeżych liści zawiera od 150 do 200 mg tej witaminy, co znacznie przewyższa ilości obecne w powszechnie uważanych za źródło owej witaminy owocach cytrusowych. Witamina C jest niezbędna w procesach syntezy kolagenu, wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego oraz pełni rolę antyoksydacyjną. Ponadto pietruszka dostarcza żelaza niehemowego, którego przyswajalność zwiększa obecność zawartej w niej witaminy C. Istotnym składnikiem bioaktywnym pietruszki jest apigenina – flawonoid o właściwościach antyoksydacyjnych, który może przyczyniać się do redukcji stresu oksydacyjnego oraz wspierać funkcje neuroprotekcyjne.

Koperek – wsparcie dla skóry i układu pokarmowego

Koper ogrodowy (Anethum graveolens) stanowi cenne źródło witaminy A, kluczowego składnika dla zdrowia skóry, włosów oraz wzroku. Zawiera również związki fenolowe o właściwościach antyoksydacyjnych mogących przyczyniać się do neutralizacji wolnych rodników oraz redukcji stresu oksydacyjnego. Koperek jest bogaty w olejki eteryczne, takie jak limonen i karwon wykazujące właściwości spazmolityczne i mogące wspierać procesy trawienne poprzez regulację motoryki przewodu pokarmowego oraz redukcję wzdęć.

Lubczyk – właściwości moczopędne i kardioprotekcyjne

Lubczyk (Levisticum officinale) charakteryzuje się wysoką zawartością substancji aromatycznych, które mogą wspomagać redukcję ilości soli w diecie poprzez intensyfikację doznań smakowych. Liście lubczyku dostarczają witamin z grupy B, witaminy C oraz minerałów, takich jak potas, wapń i magnez. Ze względu na działanie moczopędne, spożycie lubczyku może wspomagać funkcjonowanie układu moczowego, jednak mimo to jego stosowanie powinno być ostrożne w przypadku pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Kolendra – właściwości antyoksydacyjne i wspomagające metabolizm

Kolendra (Coriandrum sativum) jest ceniona w wielu tradycjach kulinarnych, a jej liście stanowią źródło witamin A, C i K. Witamina K odgrywa kluczową rolę w procesach krzepnięcia krwi oraz utrzymaniu zdrowia kości. Liście kolendry zawierają silne przeciwutleniacze, takie jak kwas kawowy i kwas chlorogenowy mogące wykazywać właściwości przeciwzapalne oraz ochronne wobec komórek organizmu. Badania sugerują również, iż spożycie kolendry może korzystnie wpływać na metabolizm lipidów, w tym poziom cholesterolu i trójglicerydów.

Liście selera – bogactwo składników odżywczych

Liście selera (Apium graveolens) są często pomijane w diecie, mimo iż stanowią bogate źródło witamin A, C, K oraz kwasu foliowego. Wspierają one procesy detoksykacyjne organizmu poprzez korzystny wpływ na funkcje wątroby. Ponadto seler wykazuje łagodne działanie moczopędne, co może być pomocne w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Obecność błonnika pokarmowego wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz przyczynia się do utrzymania równowagi mikroflory jelitowej.

Jak przechowywać zioła?

Aby zachować maksymalną wartość odżywczą oraz walory sensoryczne świeżych ziół, zaleca się ich przechowywanie w niskiej temperaturze, najlepiej owiniętych w wilgotny ręcznik papierowy lub umieszczonych w naczyniu z zimną wodą. Zielone zioła charakteryzują się wysoką wrażliwością na obróbkę termiczną, w związku z czym zaleca się ich dodawanie do potraw pod koniec gotowania lub bezpośrednio przed spożyciem.

Łączenie różnych gatunków ziół w jednej potrawie może wzbogacić zarówno profil smakowy, jak i wartość odżywczą posiłków. Przykładem synergistycznego wykorzystania ziół jest sałatka tabbouleh, łącząca pietruszkę, kolendrę oraz miętę. Alternatywnym sposobem wykorzystania nadmiaru świeżych ziół jest przygotowanie past i pesto na bazie oliwy oraz orzechów lub pestek, co pozwala na przedłużenie ich trwałości i łatwe włączenie do codziennej diety.

Filip Siódmiak

