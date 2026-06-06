Grają! Cała Polska kibicuje Mai w paryskim finale

Maja Chwalińska i rosyjska tenisistka Mirra Andriejewa o godz. 15.26 rozpoczęły finałowy pojedynek wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Żadna z tych zawodniczek nie ma jeszcze na koncie triumfu w imprezie takiej rangi.

Obie kilka minut po godz. 15 pojawiły się na wypełnionym po brzegi mogącym pomieścić ponad 15 tysięcy korcie im. Philippe’a Chatriera. W Paryżu jest słonecznie, ale odczuwalne są podmuchy wiatru.

Polscy kibice na trybunach głównego kortu Rolanda Garrosa / autor: PAP/ EPA/YOAN VALAT

Chwalińska przegrała pierwszego seta

Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą pierwszego seta 3:6 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu.

Obie tenisistki po raz pierwszy dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi.W sobotnim finale zmagają się nie tylko z presją, ale również z silnym wiatrem. Do stanu 2:2 żadna z zawodniczek nie wygrała gema przy swoim podaniu.

W piątym udało się to Chwalińskiej, dzięki czemu objęła prowadzenie 3:2, lecz od tej pory na korcie zaczęła dominować rywalka. 19-letnia Rosjanka wygrała cztery kolejne gemy, w tym dwa ostatnie - bardzo szybko.

Pierwszy set trwał 44 minuty.

Maja Chwalińska na korcie w Paryżu finale Rolland Garros / autor: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

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Gwiazdy tenisa pod wrażeniem gry Mai Chwalińskiej

Maja Chwalińska (P) przebija piłkę w pojedynku na korcie w Paryżu z Rosjanka Mirrą Andriejewą (L) / autor: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Rosjanka zdecydowaną faworytką, ale…

Mimo świetnej gry w Paryżu, Mai Chwalińskiej w starciu z Andriejewą nie daje się szans. To trochę konfrontacja Kopciuszka z cudownym dzieckiem tenisa. Finałowa rywalka ma 19 lat i opinię wielkiego talentu. Jej trenerką jest była mistrzyni Wimbledonu Hiszpanka Conchita Martinez.

Jeśli w czymś można upatrywać szans Chwalińskiej, to w tym, że Rosjanka nie udźwignie ciężaru presji. Andriejewa ma historię meczów, w których nie potrafiła utrzymać nerwów na wodzy.

Maja Chwalińska nie jest faworytką meczy finałowego, ale nie jest bez szans / autor: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Chwalińska czwartą Polką w finale Wielkiego Szlema

24-letnia Chwalińska jest czwartą polską tenisistką, która występuje w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie.

Pierwszą - jeszcze przed II wojną światową - była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska (obie bez powodzenia), a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek. W Paryżu była najlepsza w latach 2020 i 2022-24, w 2022 roku zwyciężyła też w US Open w Nowym Jorku, a przed rokiem wygrała turniej na Wimbledonie.

W czwartkowych półfinałach w Paryżu Chwalińska pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4, natomiast rozstawiona z numerem ósmym Andriejewa wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6:1, 6:3.

PAP, sek

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