Biliony dolarów na walkę z globalnym ociepleniem

Międzynarodowa Agencja Energetyczna apeluje, by w następnej dekadzie świat wydawał co najmniej po 4,5 biliona dolarów rocznie na zielone inwestycje i ratował klimat. W tym roku to kwota 1,8 biliona dolarów, ale w opinii MAE nie jest wystarczająca.

Agencja opublikowała dziś raport „Net Zero Roadmap”, w którym wskazała, co powinien robić świat, by osiągnąć zerowe emisje netto w 2050 roku i zapobiec ociepleniu klimatu. Nawołuje do przyśpieszenia prac a przede wszystkim inwestycji, zaś skala niezbędnych wydatków oszacowana w raporcie nie obejmuje projektów w wielu dziedzinach i branżach, ale praktycznie w jednym sektorze – szeroko rozumianej energetyce.

Lista działań jest bardzo długa, a najważniejsze to inwestycje w źródła odnawialne, „poprawa efektywności energetycznej, ograniczanie emisji metanu i zwiększanie elektryfikacji za pomocą dostępnych obecnie technologii”, które – w opinii Agencji - zapewnią ponad 80 proc. (niezbędnej) redukcji emisji do 2030 r. MAE wzywa w swoim raporcie do przyśpieszenia prac i liczy, że w ciągu tylko siedmiu lat uda się potroić globalne moce zainstalowanych źródeł odnawialnych (do 11 000 gigawatów). Ponadto zakłada, że do 2030 r. samochody elektryczne będą stanowić dwie trzecie sprzedaży wszystkich nowych aut. W raporcie szacuje się również, że w tym samym czasie - by sprostać wyzwaniom klimatycznym - będzie konieczna gigantyczna rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych – w sumie o około 2 miliony km rocznie. Agencja wskazuje także na inwestycje w elektrownie jądrowe i sugeruje szybsze zamykanie bloków węglowych. Wszystko wymaga jednak wielkich pieniędzy. Zakładając, że świat dostosuje się do oczekiwań Agencji i w najbliższych latach będzie zwiększać wydatki na inwestycje tylko o 200 mld dolarów rocznie, to do 2030 roku ich łączna kwota wyniesie ponad 18 bilionów dolarów. A jeśli do tego dodać kolejny – wskazany przez Agencję - wzrost nakładów na eko-projekty w energetyce do kwoty 4,5 biliona dolarów rocznie w następnej dekadzie, to tylko do 2035 roku łączne koszty walki z globalnym ociepleniem przekroczą 40 bilionów dolarów.

Agencja w swoim raporcie praktycznie nie odnosi się do źródeł finansowania projektów i pozyskania kapitału. Natomiast zakłada, że skoro wzrosną wydatki na projekty w czystą energię, to też szybko spadną te – na poszukiwania i wydobycie paliw kopalnych (ropy, gazu i węgla), dzięki czemu świat wiele zaoszczędzi. I te oszczędności netto w wydatkach na energię wyniosą – według MAE – 12 bilionów dolarów do 2050 roku, a zatem będzie to kwota o jedną trzecią mniejsza od tej, jaką trzeba zainwestować w obecnej dekadzie.

Agnieszka Łakoma