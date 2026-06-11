Bankowcy o orzeczeniu TSUE: polskie sądy się nie myliły

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że klientowi przysługują odsetki za opóźnienie dopiero od momentu doręczenia bankowi wezwania wskazującego konkretną kwotę dochodzonego roszczenia - ocenia Związek Banków Polskich. Zdaniem Związku, to potwierdzenie krajowej linii orzecznictwa.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania polskiego sądu, dotyczące tego, czy ustawowe odsetki za opóźnienie można zasądzić na rzecz konsumenta dopiero od daty doręczenia bankowi dokumentu przedsądowego lub procesowego, w którym konsument konkretnie wskaże kwotę swojego żądania.

TSUE uznał, że prawo Unii Europejskiej pozwala na to, aby ustawowe odsetki za opóźnienie po unieważnieniu umowy kredytu przyznano dopiero od dnia zgłoszenia konkretnej kwoty objętej żądaniem konsumenta.

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ZBP: klient nie jest nadmiernie obciążony w relacji z bankiem

Zdaniem Związku Banków Polskich, to ważny wyrok TSUE, gdyż potwierdza on krajową linię orzeczniczą. „TSUE uznał, że konsumentowi przysługują odsetki za opóźnienie dopiero od momentu doręczenia bankowi wezwania wskazującego konkretną kwotę dochodzonego roszczenia, na tej podstawie bank jest w stanie ustalić zakres jego potencjalnego zobowiązania i ocenić zasadność żądania” - podkreślił ZBP w komentarzu przesłanym PAP.

Jak relacjonuje ZBP, zdaniem Trybunału nie stanowi to nadmiernego obciążenia dla konsumenta, ponieważ wysokość wpłat może zostać ustalona na podstawie historii rachunku bankowego lub zaświadczenia wydanego przez bank. „Taki warunek nie uniemożliwia ani nie prowadzi do nadmiernego utrudnienia wykonywania praw przyznanych konsumentom” - podkreślił Związek.

Cytowany w komentarzu prezes Związku Tadeusz Białek ocenił, że odsetki za opóźnienie mogą się należeć najwcześniej dopiero od momentu doręczenia bankowi skonkretyzowanego wezwania.

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Sąd ustala kwestie nieważności umowy tzw. kredytu frankowego

Tocząca się w polskim sądzie sprawa dotyczyła ustalenia nieważności umowy tzw. kredytu frankowego oraz zasądzenie od banku sumy uiszczonych rat wraz z odsetkami za opóźnienie. Pozwany bank zakwestionował powództwo konsumentów i przekonywał, że umowa była ważna, a w toku procesu zażądał zwrotu pożyczonego kapitału składając oświadczenie o potrąceniu swojej wierzytelności z roszczenia konsumentów.

W efekcie konsumenci ograniczyli swoje żądanie, ale podtrzymali roszczenia o ustawowe odsetki za opóźnienia oraz ustalenie nieważności umowy. Sąd wydał częściowy wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy i umorzył postępowanie w części dotyczącej zwrotu kapitału. W kwestii ustawowych odsetek za opóźnienie miał jednak wątpliwość w zakresie unijnego prawa. Z tego powodu skierował do TSUE pytanie czy przepisy unijnej dyrektywy ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich stoją na przeszkodzie przepisów krajowych, które umożliwiają zasądzenie tych odsetek dopiero od daty, w której przedsiębiorcy zostanie doręczone wezwanie do zapłaty wskazujące konkretną kwotę, której zwrotu żąda konsument.

PAP, sek

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