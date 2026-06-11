Trzeci raz weto dla regulacji rynku kryptoaktywów

Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane sto razy - powiedział w czwartek prezydent Karol Nawrocki informując o tym, że po raz trzeci zawetował przepisy ustawy o rynku kryptoaktywów. Regulacje te wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku.

To trzeci raz, gdy prezydent Karol Nawrocki wetuje przepisy ustawy o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

„Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z „kryptocieniem” zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste, chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać” - stwierdził prezydent Karol Nawrocki w materiale wideo opublikowanym na platformie X.

Jak dodał, tak jak powtórzone 100 razy kłamstwo nie staję się prawdą, tak „złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane sto razy”.

Regulacje rynku blokują polityczny upór i słabość obecnego rządu

Zwrócił uwagę, że w Sejmie znajduje się inicjatywa ustawodawcza prezydenta, która jest „w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym”. - (Inicjatywa) poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku (…) Tylko polityczny upór i słabość obecnego rządu w tym obszarze powoduje niechęć do projektu prezydenckiego i odpowiedzialnego uregulowania tego rynku” - powiedział Nawrocki.

Zaznaczył, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale „trzeba robić to skutecznie”.

Z 16 kluczowych obszarów poprawek (zgłoszonych przez kancelarię prezydenta w toku prac parlamentarnych - PAP) uwzględniono zaledwie jedną. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym - podsumował Karol Nawrocki.

Zapowiedział, że „ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona”.

Zawetowana ustawa od poprzednich różniła się jedną poprawką kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Poparcia parlamentu nie uzyskały inne poprawki prezydenta dotyczące m.in. wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF, skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji (z 6 do 3 miesięcy), czy wprowadzenia dodatkowej odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą rachunku wykonaną z naruszeniem prawa.

PAP, sek

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