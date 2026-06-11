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Właśnie wzrosły koszty SAFE dla Polski! Decyzja EBC
Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 pb. Stopa depozytowa wzrosła z 2,00 proc. do 2,25 proc. To pierwsza podwyżka od 2023 roku.
Decyzja banku centralnego strefy euro była szeroko oczekiwana przez rynek. Inflacja w strefie euro wzrosła w maju do 3,2 proc. r/r, a inflacja bazowa przyspieszyła do 2,5 proc. r/r. Głównym źródłem presji pozostają ceny energii, ale przyspiesza również wzrost cen usług.
EBC w stagflacyjnej pułapce
„EBC stoi dziś przed klasycznym dylematem stagflacyjnym. Zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych, mimo że wyższe stopy nie obniżą cen ropy ani gazu, a dodatkowo schłodzą już wyraźnie osłabioną gospodarkę strefy euro. Dzisiejsza decyzja ma więc przede wszystkim charakter prewencyjny. EBC reaguje, zanim droższa energia szerzej przełoży się na ceny transportu, usług i żywności. Krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne konsumentów są już wyraźnie podwyższone, dlatego bank centralny nie chce dopuścić do utrwalenia presji inflacyjnej” – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.
Analitycy Banku Pekao: kijem Menu nie zawrócimy
Pierwsza podwyżka stóp w strefie euro od prawie 3 lat stała się faktem. To pewnie będzie jeden z bardziej nielubianych cykli zacieśnienia monetarnego, ale trudno - kijem Menu nie zawrócimy.
EBC w komunikacie do niczego konkretnego się nie zobowiązuje, pytanie o długość cyklu (2 czy 3 podwyżki) pozostaje otwarte. Projekcje są lekko gołębie (cięcie prognoz wzrostu PKB, inflacja w celu na koniec horyzontu) - napisali w komentarzu ekonomiści Banku Pekao.
Analitycy mBanku: rośnie inflacja i niepewność
Jak zapowiedziano, tak zrobiono - EBC podnosi stopy o 25pb. Jednocześnie prognozy dla inflacji powędrowały w górę, zwłaszcza dla tego i kolejnego roku. W komunikacie podkreślana jest niepewność i ryzyka w górę dla inflacji oraz w dół dla PKB - wskazują ekonomiści mBanku.
Materiały prasowe Portu; X, oprac. Sek
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