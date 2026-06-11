Rozgrywki bez kibiców! Czy mundial się zepnie biznesowo?

Pomimo ogromnej skali - pierwszego mundialu z udziałem 48 drużyn - piłkarskie mistrzostwa świata, które mają się odbyć w czerwcu i lipcu w USA, Kanadzie i Meksyku, przyciągają mniej niż 30 proc. dorosłych Amerykanów - wynika z sondażu Pew Research Center.

Ponad dwie trzecie - 66 proc. - z 3507 osób ankietowanych w marcu przez Pew Research Center stwierdziło, że nie będzie oglądać tegorocznego mundialu, rozpoczynającego się 11 czerwca. Tylko 28 proc. zadeklarowało natomiast, że będzie śledzić rozgrywki, podczas gdy prawdziwe zainteresowanie imprezą wyraziło 14 proc. respondentów.

Liga MLS, utworzona rok przed mistrzostwami świata w USA w 1994 roku, przez długi czas pozostawała w tyle, zanim ok. 10 lat temu przeżyła rozkwit dzięki przybyciu znanych piłkarzy, m.in. Brytyjczyka Davida Beckhama, Szweda Zlatana Ibrahimovica czy później Argentyńczyka Lionela Messiego. W 2025 roku MLS przyciągnęła 11,2 miliona widzów, ale kibice są bardziej zainteresowani prestiżowymi klubami europejskimi.

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FIFA Fan Festival dla kibiców w Bayfront Park w Miami na Florydzie (USA) / autor: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Badanie Pew Research Center pokazuje również, że 54 proc. imigrantów deklaruje chęć śledzenia mundialu, w porównaniu z 23 proc. osób urodzonych w Stanach Zjednoczonych. W społeczności imigrantów Azjaci (44 proc.) i Latynosi (42 proc.) są najbardziej zainteresowani imprezą.

Ankietowani, pytani o to, kto wygra turniej w USA, Kanadzie i Meksyku, najczęściej wskazywali na Hiszpanię (9 proc.), a następnie na broniącą tytułu Argentynę i Brazylię (po 8 proc.).

PAP, sek

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