RAPORT Polskie zdobywanie świata

TYLKO U NAS

Mimo, że wiele zbudowanych od podstaw rodzimych firm zamieniło się już w międzynarodowe koncerny, to jednak niewiele globalnie. Sukcesy pokazują jednak, że polscy przedsiębiorcy potrafią sprawnie prowadzić ekspansję.

Choć Polska ciągle nie posiada globalnej marki, to jednak są branże, których nasze firmy zajmują role liderów. Zdominowanie przez polskie przedsiębiorstwa europejskiego rynku transportu samochodowego było jedną z przyczyn, dla których silną pozycję międzynarodową, a właściwie światową uzyskał Wielton. Producent naczep i przyczep sprzedał ponad 75 tysięcy swoich produktów w 35 krajach Europy, Afryki i Azji. Daje to jej trzecie miejsce w Europie i klasyfikuje w pierwszej dziesiątce na świecie w swojej branży.

Równie poważnymi sukcesami może się pochwalić branża budowlana. Producent chemii budowlanej Grupa Selena działa na ponad 100 rynkach, posiada 30 spółek, w tym 23 za granicą. Ostatnio przejęła 66 proc. udziałów portugalskiego holdingu Grupo IGM – lidera w produkcji i dystrybucji płyt warstwowych.

»» Wywiad z Krzysztofem Domareckim, głównym akcjonariuszem Seleny czytaj tutaj:

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Producent okien dachowych Fakro dostarcza swoje towary do ponad 70 krajów. W ten sposób przedsiębiorstwo wytycza nowe kierunki rozwoju dla branży okien dachowych na świecie, a Polska stała się światowym liderem w ich produkcji.

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Z kolei rodzinna firma farmaceutyczna Adamed zatrudnia 3000 osób, w ośmiu krajach. Na świecie sprzedaje 900 produktów. Przedstawicielstwa przedsiębiorstwa działają w ośmiu krajach Europy i Azji.

Pewnie najbardziej popularną firmą jest CD Projekt, producent gier komputerowych, który biura posiada w Polsce, USA i Kanadzie. Jego produkty są dostępne na całym świecie, a o premierach rozpisują się gazety na wszystkich kontynentach.

Kluczem innowacje i przewaga technologiczna

Gdy spojrzy się na działalność tych firm, od razu można dostrzec jedną, wspólną cechę. Wszystkie są innowacyjne i dzięki nowoczesnej technologii potrafią wyprzedzić globalnych konkurentów.

►CD Projekt zatrudnia najlepszych programistów i developerów na świecie.

►Adamed na inwestycje w badania i rozwój przeznaczył do tej pory blisko 2,6 miliarda zł, a każdego dnia pracuje dla nich blisko 250 naukowców.

►Wielton zatrudnia 300 inżynierów i konstruktorów, którzy stale wprowadzają nowości technologiczne.

►Fakro jest autorem ponad 260 zgłoszeń patentowych.

►Selena łączy doświadczenia ekspertów z Polski, Rumunii, Turcji, Włoch, Hiszpanii i Chin. Dzięki temu jest w stanie dostosować swoje produkty do różnych stref klimatycznych.

Ekspansja zależy więc od przewagi technologicznej. Właśnie dzięki niej można podbijać świat.

Mariusz Staniszewski

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