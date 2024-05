Wielki biznes mówi do Tuska: buduj to CPK!

Apel do premiera RP, Donalda Tuska o szybką budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego wystosowała Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych, zrzeszająca 19 największych polskich firm, które prowadzą działalność na zagranicznych rynkach. W skład Rady wchodzą firmy, takie jak Adamed, Canpack, Cinkciarz.pl, Columbus Energy, FAKRO, G2A PL, Green Holding, Inter Cars, Maspex, Mercator Medical, Oshee, Rohlig Suus, Selena FM, Synthos, Unimot, Wawrzaszek ISS, Wielton oraz Wiśniowski.

„Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych jest organizacją, której nadrzędnym celem jest rozwój gospodarczy kraju polegający na poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększeniu ilości polskich firm globalnych. (…) Centralny Port Komunikacyjny jako wielki punkt przesiadkowy i przeładunkowy jest projektem podnoszącym globalną konkurencyjność polskiej gospodarki, jak również przynoszącym szereg innych korzyści gospodarczych” - zwracają uwagę sygnatariusze apelu.

Projekt CPK ponadpolityczny

Autorzy podkreślają przy tym, że „projekt nie jest politycznym przedsięwzięciem jednego z aktorów polskiej sceny politycznej, a koncepcją proponowaną i analizowaną od wielu lat”.

Raporty dotyczące projektu budowy CPK, które powstawały na potrzeby władz państwowych na przestrzeni całej historii III RP, jednoznacznie wskazują na konieczność rozpoczęcia tej inwestycji, jako fundamentalnej dla rozwoju polskiego rynku lotniczego, atrakcyjności Polski dla inwestorów i zwiększenia transportu cargo, powiązanego bezpośrednio z dużym ruchem pasażerskim – wskazuje Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych .

Ich zdaniem: Centralny Port Komunikacyjny posiada możliwość osiągnięcia dużej skali operacyjnej, a także możliwość rozwoju w przyszłości, której pozbawione są istniejące lotniska zlokalizowane przy dużych miastach, a zasadniczej dla rozwoju gospodarczego Polski.

CPK ważny strategicznie

Trzydzieści pięć lat po rozpoczęciu demokratycznych i wolnorynkowych przemian w naszym kraju apelujemy o przyjęcie równie długofalowego podejścia do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski. Ważnym elementem dla koncepcji strategicznego rozwoju naszego kraju jest zmieniona sytuacja geopolityczna i wojskowa wschodniej flanki NATO, wywołana przez wojnę na Ukrainie, co sprawiło, że Polska stała się centrum logistycznym NATO w regionie oraz stoi przed perspektywą odegrania znaczącej roli w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie – apelują autorzy.

Impuls rozwojowy dla kluczowych branż

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie stanowić wielki impuls rozwojowy dla polskiego sektora lotniczego, który jest kluczowy dla globalnej pozycji Polski. To przede wszystkim szansa na znaczne zwiększenie przepływu pasażerów (w tym przesiadek międzynarodowych i krajowych), towarów, czy otwarcie nowej siatki połączeń o wymiarze międzykontynentalnym, także z istotnymi dla polskiej gospodarki krajami. To również zwiększenie perspektyw inwestycyjnych dla polskich przewoźników (w tym LOT-u), co docelowo doprowadzi do wzrostu globalnej konkurencyjności polskich firm z branży lotniczej, transportowej i logistycznej - oceniają biznesmeni.

Branża logistyczno-transportowa stanowi istotną część polskiego sektora prywatnego i posiada dalsze możliwości rozwoju. Stworzenie dobrych warunków ekspansji zagranicznej dla polskich firm ma zaś bezpośredni wpływ na zamożność kraju i jego obywateli. (…) Warto przypomnieć, że koszty związane z budową CPK, rozbudową systemu kolejowego i drogowego, w dużej mierze związane są z inwestycjami, które zostaną poniesione w każdym scenariuszu rozwoju gospodarczego Polski. Znaczną część wykonawców stanowić będą polskie firmy, dla rozwoju których inwestycje publiczne związane z realizacją projektu mogą być kluczowe – podkreślają.

Koło zamachowe dla gospodarki

Bazując na doświadczeniu biznesowym firm skupionych w Radzie Polskich Przedsiębiorców Globalnych uważamy, że Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego ma szansę stać się wielkim kołem zamachowym polskiej gospodarki. Jego realizacja prowadzi do wzmocnienia szeregu gałęzi polskiej gospodarki, jednocześnie będąc inwestycją istotną dla zrównoważonego rozwoju opartego na dbałości o środowisko, ale też wzrostu zamożności Polaków – pisze Rada.

W związku z powyższym zwracamy się z wyrazem poparcia dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w sposób uwzględniający długoletnie, wielopokoleniowe potrzeby polskiej gospodarki, racjonalizm, transparentność i efektywność podejmowanych decyzji operacyjnych oraz maksymalne wsparcie polskich przedsiębiorców będących wykonawcami projektu – kończą swój apel autorzy Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych.

