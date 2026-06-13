Poznaliśmy najlepszych młodych fanów ekonomii w Polsce!

Za nami uroczyste wręczenie nagród najlepszym i najmłodszym amatorom ekonomii w Polsce. Czy jest wśród nich przyszły minister finansów – nie wiemy, z pewnością jednak mieliśmy okazję poznać najlepszych młodych adeptów sztuki zarządzania budżetem – tym najważniejszym, domowym. Zwycięzcom gratulujemy!

Uroczysta gala była zwieńczeniem dwóch ważnych inicjatyw edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej - 20. edycji konkursu Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów (skierowanego do uczniów szkół podstawowych) oraz finału projektu dla szkół ponadpodstawowych „Żyj finansowo, jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Odpowiedzialne wybory i cyberbezpieczeństwo

Tegorocznym zmaganiom towarzyszyły bardzo aktualne tematy. Uczestnicy Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów mierzyli się z hasłem „Finansowy zawrót głowy, a odpowiedzialne wybory”, natomiast młodzież biorąca udział w projekcie „Żyj finansowo” zgłębiała temat „Finanse osobiste w obliczu cyberzagrożeń”.

Prezes SKEF, dr inż. Kazimierz Janiak, otwierając galę, podkreślał, że współczesny rynek finansowy oferuje mnóstwo możliwości, a zadaniem młodego pokolenia jest mądre i – co najważniejsze - odpowiedzialne podejmowanie decyzji, które będą rzutować na całe ich przyszłe życie. Nie bez znaczenia jest też bezpieczeństwo – również w cyberprzestrzeni. Prezes Janiak przypomniał również, że celem mądrego zarządzania majątkiem jest nie tylko to, aby „więcej mieć”, ale przede wszystkim by „więcej być” i móc służyć drugiemu człowiekowi oraz dobru wspólnemu. Zgodnie z hasłem przyjętym przez ruch spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce: „Nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz by służyć”.

Laureaci 20. edycji konkursu Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów / autor: Fratria

Przyszły minister finansów inwestuje w obligacje

W 20. edycji konkursu Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów pierwsze miejsce zajął Kacper Zagórny ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zdobywając aż 77 punktów. Jego wiedza i dojrzałość zrobiły na zgromadzonych ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy zapytany o to, na co przeznaczy nagrodę główną w wysokości 3000 złotych, bez wahania odparł, że zainwestuje w obligacje Skarbu Państwa. Na podium konkursu znaleźli się również:

• II miejsce: Tobiasz Biały, Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych;

• III miejsce: Michał Kotarzewski, Szkoła Podstawowa w Kijach. • Pozostałe pozycje zajęli: Wojciech Wilczyński, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu; Zuzanna Jakielaszek, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach; Oliwia Sieracka, Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy; Jan Wojtkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie; Julia Bożejko, Zespół Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach; Maja Suska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie; Adam Mówka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu; Julian Grotkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie; Julia Jarocka, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie

Zwycięzcy rywalizacji w projekcie dla szkół ponadpodstawowych „Żyj finansowo”, edycja 2026 / autor: Fratria

Żyj finansowo

W projekcie dla szkół ponadpodstawowych „Żyj finansowo” triumfowała Gabriela Sapor z Zespołu Szkół w Pniewach (woj. wielkopolskie), która oddała swoją pracę w rekordowo krótkim czasie, uzyskując najwyższy wynik. Kolejne miejsca zajęli:

• II miejsce: Marcel Bernacik, Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach;

• III miejsce: Paweł Włodarczyk, Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie.

Pozostałe miejsca zajęli: Hubert Sondej, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu; Zuzanna Porębska, Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju; Mark Tarusin, Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; Anastazja Wesołowska, VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy; Hubert Kubaja, Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie; Norbert Włodarczyk, Zespół Szkół w Pniewach i Amelia Szmyt z VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy.

Znakomici goście i sprawdzeni partnerzy

Prestiż wydarzenia podkreśliła obecność znamienitych gości. W uroczystości wzięli udział m.in.: Monika Wojciechowska – pełnomocnik Ministra Finansów ds. strategii edukacji finansowej, Maciej Halt – przedstawiciel wieloletniego partnera SKEF, Kasy Stefczyka, oraz Piotr Leśniak reprezentujący Polską Izbę Ubezpieczeń (zasiadający w jury konkursu).

Patronat honorowy nad finałami objęła małżonka Prezydenta RP, pani Marta Nawrocka.

Jeszcze przed wręczeniem nagród uczestnicy finałowych zmagań mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu prof. Grażyny Ancyparowicz, byłej członek Rady Polityki Pieniężnej i doradcy prezesa NBP, na temat historii pieniądza i roli banku centralnego w gospodarce. Wysłuchany z zaciekawieniem wykład z pewnością obudził w finalistach jeszcze więcej pytań dotyczących inflacji, wagi własnej waluty narodowej i zadań stojących przed Narodowym Bankiem Centralnym. To przecież właśnie od decyzji – jak wielokrotnie padało podczas uroczystości: decyzji odpowiedzialnych, będzie zależała przyszłość polskich finansów.

Sukces młodych ekonomistów nie byłby możliwy bez zaangażowania nauczycieli i rodziców, którym organizatorzy złożyli szczególne podziękowania za przekazywanie niełatwej wiedzy oraz wspieranie młodzieży. Wyróżniono także donatorów i patronów, a podziękowania skierowano do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Kasy Stefczyka, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Saltus Ubezpieczenia oraz patronów medialnych: tygodnika „Sieci:, portali wGospodarce.pl i wPolityce.pl oraz telewizji wPolsce24.

Wszyscy finaliści udowodnili w czasie całego konkursu, że potrafią odpowiedzialnie zarządzać swoimi budżetami i świadomie stawiają pierwsze kroki w świecie wielkich finansów i nauk ekonomicznych. Najlepszym z najlepszych gratulujemy i… pozostaje życzyć spotkania w kolejnych konkursach.

Maciej Wośko

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