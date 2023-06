Najlepsi młodzi ekonomiści nagrodzeni przez SKEF

Finały konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” organizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych zakończyły tegoroczną konkurencję o laury najlepszych młodych ekonomistów w Polsce. Temat bieżącej edycji konkursu to „Portfel nastolatka”. SKEF organizuje konkurs ekonomiczny dla młodzieży już po raz siedemnasty. Od 2006 roku, wzięło w nim udział ponad 12 tysięcy uczniów z całej Polski. Patronat honorowy nad XVII edycją konkursu objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Patronat medialny: Gazeta Bankowa, Tygodnik „Sieci”, Portal „wGospodarce.pl”, Telewizja wPolsce.pl. Partnerami i Sponsorami są: Fundacja Stefczyka, której głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka, Saltus Ubezpieczenia oraz Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Od portfela nastolatka do portfela człowieka dorosłego, emeryta jest bardzo długa droga. Ciekawa, ale i trudna. Każdy człowiek ma swoje cele, system wartości, marzenia, pragnienia i emocje z tym związane. Te emocje trzeba nauczyć się kontrolować. Trzeba nauczyć się żyć finansowo – tak w skrócie można przedstawić ideę konkursów, których celem jest ekonomiczna edukacja młodzieży. W wyniku weryfikacji prac konkursowych przesłanych w ramach eliminacji do XVII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” zakwalifikowano 10 osób i przyznano 2 wyróżnienia upoważniające do udziału w finale konkursu, który odbył się 3 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Młodzież uczy się, że portfel inwestycyjny będzie towarzyszył im przez całe życie. Od skromnego uczniowskiego - aż do emerytury. Ten dorosły portfel powinien zawierać nie tylko aktywa: akcje, obligacje itd, ale również aktywa rzeczowe: złoto diamenty, dzieła sztuki, wytworne wina, nieruchomości, pasje kolekcjonerskie. To jest portfel inwestycyjny nie tylko utożsamiany z instrumentami finansowymi, ale i aktywami rzeczowymi. Zaczynając od portfela nastolatka, młodzież uruchamia swoją wyobraźnię na dalsze życie… Chcemy by ten konkurs zarażał ciekawością, by był zaczynem - aby te młodzież zainspirować. Wielu dorosłych, nawet już emerytów zaprzepaściło swój czas. Ta młodzież uczy się już teraz świadomie budować swój własny portfel i nim odpowiednio zarządzać – opowiadała prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, przewodniczący jury konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Pani profesor, zwracając się do młodych ludzi podczas ogłoszenia wyników finału, podkreśliła, że nigdy nie wolno zapominać o etyce. Szczególnie w dzisiejszych czasach: pośród wszystkich afer, piramid finansowych, świat tęskni za etyczną działalnością, dobrymi wartościami.

prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska przewodnicząca jury konkursu Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów / autor: A. Wiktor/Fratria

Najlepszym wśród młodych polskich ekonomistów okazał się Szymon Kaczmarczyk, uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach (woj. świętokrzyskie). Drugie miejsce zajął Jakub Lipiński ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Z kolei trzecie miejsce przyznano Pawłowi Wcisło, który jest również uczniem klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu. Laureaci zdobyli nagrody pieniężne oraz liczne upominki od patronów, parterów i sponsorów konkursu.

Podczas uroczystego finału przyznano również nagrodę specjalną dla nauczyciela. Zgodnie z regulaminem konkursu nauczyciel, którego uczniowie przesłali największą liczbę prac ocenionych powyżej 70 pkt. i kompletnie wypełnionych w części A B i C został nagrodzony nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł. Nagrodę przyznano Panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach.

Od wielu lat finał konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” odbywa się łącznie z finałem konkursu organizowanym w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Obecnie odbyła się XI edycja konkursu „Żyj Finansowo!” realizowana w ramach XV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W XV edycji projektu uczestniczyło blisko 700 uczniów z 21 szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony przez nauczycieli – trenerów projektu w szkołach. Najlepsze prace wytypowane przez nauczycieli zostały przesłane do SKEF i poddane ocenie Jury. Z 34 nadesłanych prac konkursowych Jury wyłoniło 10 najlepszych.

Pierwsze miejsce w konkursie „Żyj Finansowo!” zajął Mateusz Gąska z Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy.

To ciekawy konkurs, a nie ma zbyt wiele takich konkursów o tematyce ekonomicznej dla młodzieży. Do Warszawy zjechali finaliści z całej Polski - co podkreśla prestiż tego wydarzenia. Konkurs wymagał wiedzy ekonomicznej, ale dla pasjonata nie było to trudne. Ja wiążę swoje plany edukacyjne i zawodowe właśnie z tym kierunkiem – mówił zwycięzca edycji dla szkół średnich „Żyj finansowo!”. Drugie miejsce zajął Rafał Zając z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Trzecie miejsce zajął Krystian Kołodziejczyk z Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy. Z niektórymi tematami tu poruszanymi spotykam się na co dzień, to są rzeczy praktyczne. Choć trzeba było też przygotować się do tematów teoretycznych, jak np. historia SKOK-ów. Podczas przygotowań uczymy się zagadnień związanych z zarządzaniem budżetem domowym czy dokonywania wyborów: obliczeń i zrozumienia, która z opcji jest dla nas korzystniejsza i dlaczego. Nie wiem, co przyniesie przyszłość i czy podążę dalej w edukacji w stronę ekonomii, ale to czego się nauczyłem bardzo mi się w życiu przyda – dodał Krystian Kołodziejczyk, który zajął trzecie miejsce na podium.

Agnieszka Chobot nauczycielka Podstaw przedsiębiorczości w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie i laureat konkursu Krystian Kołodziejczyk / autor: A. Wiktor/Fratria

Mentorką przygotowującą obu mistrzów do konkursu jest Agnieszka Chobot, nauczycielka Podstaw przedsiębiorczości w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie.

Wreszcie uczymy się w szkołach rzeczy praktycznych. Jeśli umiemy odpowiednio zmotywować uczniów, oni są chętni do nauki, do współpracy, chłoną nową wiedzę jak gąbka. Ja stawiam na praktykę, wiedząc, że z zagadnieniami, które omawiamy, moi uczniowie na pewno spotkają się w życiu codziennym już za chwilę. Naszą wiedzę sprawdzamy we wszelkich dostępnych projektach i konkursach – mówiła dumna nauczycielka obu laureatów.

Partnerami i Sponsorami projektu i konkursu „Żyj Finansowo!” są : Fundacja Stefczyka, której głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka, Polska Izba Ubezpieczeń, Saltus Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

