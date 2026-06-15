Ostry spadek cen żywności zaważył na inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły rdr o 3,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,7 proc. i towarów o 2,1 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc. (w tym towarów o 0,4 proc. i usług o 0,2 proc.)” - czytamy w komunikacie GUS.

Ekonomiści PKO BP: żywność potaniała silniej od wzorca sezonowego

Inflacja CPI w maju została potwierdzona na poziomie 3,1 proc. r/r, co oznacza spadek względem 3,2 proc. r/r odnotowanych w kwietniu. Poziom cen obniżył się o 0,3 proc. m/m. Struktura inflacji jest taka jak sugerowały dane wstępne - główną przyczyną jej spadku były ceny żywności, które obniżyły się o 1,0 proc. m/m, znacznie silniej od wzorca sezonowego. Dane szczegółowe wskazują na wyraźne spadki cen warzyw, mięsa oraz tłuszczów. Ceny paliw spadły w maju o 0,1 proc.m/m oraz wzrosły o 12,3 proc. r/r. Na poziomie sprzed miesiąca były ceny energii. Inflacja bazowa, bez żywności i energii była zbliżona do 3,0 proc. r/r z kwietnia. W naszej ocenie w kolejnych miesiącach inflacja ustabilizuje się w okolicy obecnych poziomów, a w najbliższych miesiącach może się nawet nieznacznie obniżyć. Zapowiedziany na 16 czerwca powrót standardowej stawki akcyzy na paliwa ma potencjał podbicia inflacji o max. 0,2pp, jednak efekt ten nakłada się na obserwowane spadki cen paliw - napisali w komentarzu eksperci PKO Banku Polskiego.

Analitycy mBank: silny spadek cen żywności

_Inflacja w maju potwierdzona 3,1 proc,. Jak to zwykle w maju bywa „winne” silnemu spadkowi cen żywności były warzywa, a więc najprawdopodobniej nowalijki. Trzy grosze dołożyła też turystyka zorganizowana (a więc klasyk zmienności) – wskazuja analitycy mBanku.

Oprac. Sek

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