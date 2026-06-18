Rekordowe emerytury z ZUS i KRUS. Skąd takie różnice?

Najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS sięga 54 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Otrzymuje ją mieszkaniec Śląska, który zakończył aktywność zawodową dopiero w wieku 86 lat, mając ponad 67 lat stażu pracy. Dla porównania, rekordowa emerytura z KRUS wynosi niespełna 4,8 tys. zł brutto i trafia do rolnika, który przepracował w gospodarstwie 41 lat. Skąd wzięły się te dysproporcje?

Tak duża różnica wynika z zasad działania obu systemów. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od sumy odprowadzonych składek i wieku przejścia na emeryturę. Im wyższe zarobki i im dłuższa aktywność zawodowa, tym większe świadczenie.

Ryczałtowy charakter składki

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składki są znacznie niższe i mają bardziej ryczałtowy charakter, a system w dużej mierze finansowany jest z budżetu państwa. Od marca br. emerytura podstawowa w KRUS wynosi około 1780 zł brutto, a minimalna emerytura rolnicza 1978 zł brutto. Tegoroczna waloryzacja świadczeń sięgnęła 5,3 proc. i objęła również dodatki.

Kluczowe znaczenie okresu składkowego

Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i uzupełniającej, a jej wysokość zależy głównie od długości okresu ubezpieczenia. Mimo wieloletniej pracy w gospodarstwie osiągnięcie świadczeń porównywalnych z rekordzistami obsługiwanymi przez ZUS pozostaje jednak poza zasięgiem większości rolników.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24; na podst., ZUS, KRUS

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