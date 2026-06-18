Co dziesiąty wagon PKP Intercity będzie „używką” z Niemiec?

PKP Intercity chce kupić kolejne używane wagony z Niemiec; tym razem ma być to 96 pojazdów - poinformował w czwartek prezes przewoźnika Janusz Malinowski. Podkreślił, że PKP Intercity złoży Deutsche Bahn ofertę w tej sprawie 17 lipca. PKP Intercity w swojej flocie posiada obecnie ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów.

-17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie, niż te które kupiliśmy w ub. roku - powiedział dziennikarzom Malinowski.

Członek zarządu spółki Adam Wawrzyniak podkreślił, że PKP Intercity w swojej flocie posiada obecnie ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów. Przewoźnik na początku czerwca odebrał wszystkie 50 wagonów Combo, zmodernizowanych przez fabrykę pojazdów szynowych Cegielski.

Prezes PKP Alan Beroud (L) i prezes PKP Intercity Janusz Malinowski (P) podczas konferencji prasowej inaugurującej nowe połączenie kolejowe IC Generał Kruszewski na Dworcu PKP Warszawa Zachodnia, 15 czerwca 2026 / autor: PAP/Marcin Obara

Druga transakcja zakupu niemieckiego taboru z drugiej ręki

Pod koniec ub. roku PKP Intercity kupiło od niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn 50 używanych wagonów. Do użytku w barwach polskiego przewoźnika zostały one oddane na początku br. PKP Intercity potrzebę zakupu argumentowało wzrostem liczby pasażerów oraz większą liczbą pociągów uruchamianych w ciągu roku.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.

PAP, sek

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