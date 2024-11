Trwa walka o wyższe emerytury dla dwuzawodowców

Izby Rolnicze domagają się podwyższenia dodatku do emerytury z ZUS dla rolników za lata składek odprowadzanych przez nich do KRUS. Obecnie osoby, które z różnych powodów nie uzyskały prawa do emerytury rolniczej – np. nie mają wymaganych 25 lat składkowych, a należy im się świadczenie wypłacane z ZUS – otrzymują dodatek w żenująco niskiej wysokości. To zaledwie 1 proc. podstawowej emerytury, a więc około 16 zł miesięcznie.

Organizacje rolnicze apelują o wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym dla rolników dwuzawodowców. Chcą, by lata składkowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wliczały się do emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wspólny apel do ministra

Oczekują także wyliczenia emerytury za te lata proporcjonalnie do liczby lat składkowych w KRUS. „Jeśli ktoś ma 25 lat okresów składkowych w ZUS i 22 lata w KRUS, to dodatek jaki pobiera sięga 352 zł rocznie. To krzywdzące” – napisali przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego. Kierowany przez niego resort obiecał pochylić się nad problemem.

Mieszkańcy wsi szukają dodatkowego dochodu

Coraz więcej rolników szuka dodatkowego dochodu, pracując również na etacie. Liczba osób ubezpieczonych równocześnie w ZUS i KRUS od 2020 roku wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie jest ich prawie 18 tys.

