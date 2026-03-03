Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie?

Byli sołtysi mogą liczyć na stałe, comiesięczne świadczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Sprawdzamy, kto ma do niego prawo, ile wynosi w 2026 roku i jak wygląda procedura składania wniosku.

Pieniądze dla sołtysów przysługują osobom, które spełnią wszystkie ustawowe warunki. Wnioskodawca musi osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn – oraz pełnić funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat. Okres ten może być nieciągły. Dodatkowym wymogiem jest brak prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków wyklucza możliwość uzyskania świadczenia.

O jakie pieniądze chodzi?

Od 1 marca 2026 roku, po corocznej waloryzacji, świadczenie wynosi 373,67 zł miesięcznie. Kwota jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych i wypłacana bezterminowo, o ile osoba nadal spełnia wymagane warunki.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w oddziałach regionalnych lub w placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych dla miejsca zamieszkania zainteresowanego. Formularz można pobrać wcześniej ze strony internetowej KRUS. Do dokumentów trzeba dołączyć zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające okres pełnienia funkcji oraz oświadczenie o niekaralności. W przypadku braku dokumentów potwierdzających staż, dopuszczalne jest pisemne oświadczenie wnioskodawcy, potwierdzone przez co najmniej trzy osoby z sołectwa.

Docenienie pracy dla lokalnych społeczności

Świadczenie wprowadzono jako wyraz uznania dla wieloletniej działalności sołtysów na rzecz społeczności lokalnych. Pełnią oni funkcje organizacyjne i administracyjne, często bez stałego wynagrodzenia. Dodatek ma stanowić stabilne wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności publicznej.

