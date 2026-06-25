"Tramwaj z Bonn znów padł i zablokował pętlę Połabską"

Poważne utrudnienia w funkcjonowaniu poznańskiej komunikacji tramwajowej. Najpierw na pętli Połabska doszło do awarii wagonu niedawno zakupionego przez MPK Poznań z Bonn, a wkrótce później na ul. Grunwaldzkiej z innego pojazdu odpadł… silnik trakcyjny — informuje na Facebooku portal Radio Poznań. Informacje potwierdza „Głos Wielkopolski”.

Tramwaje z Niemiec

Jak wynika z ustaleń „Głosu Wielkopolskiego”, używane tramwaje NGT6D sprowadzone z Bonn od listopada zanotowały łącznie 23 usterki. MPK Poznań tłumaczy, że to naturalny etap wdrażania i adaptacji taboru.

Spółka zakupiła 16 takich pojazdów, płacąc za nie łącznie 723,5 tys. euro. Mimo tego, realnie w ruchu liniowym wykorzystywanych jest jedynie kilka egzemplarzy, a większość czasu tramwaje spędzają w zajezdni.

„ Tramwaje wolą warszat niż tory”

Jak potwierdza „Głos Wielkopolski”, 25 czerwca był to już trzeci incydent tego dnia. W rejonie ulic Królowej Jadwigi i Półwiejskiej doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej, co całkowicie wstrzymało ruch tramwajowy w obu kierunkach.

Utrudnienia objęły linie 6, 7, 8, 9, 12 i 19 — dla pasażerów wprowadzono objazdy oraz komunikację zastępczą.

Tramwaje z Niemiec wolą warsztat niż tory - informuje portal Wielkopolska24

Między Rondem Rataj, a ul. Towarową uruchomiono komunikację zastępczą: autobusy „ZA TRAMWAJ - przekazało Centrum Nadzoru Ruchu MPK Poznań.

Komentarze internautów

Tramwaj z Bonn znów padł i zablokował pętlę Połabska 🙄 wg oficjalnych statystyk MPK, tylko w maju doszło do 12 awarii (nieoficjalnie pewnie 2x tyle)

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ostre strzelanie za 600 mln zł

Masz studnię? Unia może cię dopaść

Czy Nord Stream wróci do gry?

»»Unia kapitałowa w Europie coraz bliżej – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24