Tajemnicza awaria kolejowa na Mazowszu. „Był wybuch”

Wstępne oględziny torowiska w miejscowości Życzyn w powiecie garwolińskim na linii Warszawa - Lublin wykazały uszkodzenie jego fragmentu; ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem - poinformowała w niedzielę mazowiecka policja. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała PAP, że chodzi o odłamanie niewielkiego fragmentu toru, a służby na miejscu pracują pod nadzorem prokuratora.

„Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń” - przekazała w niedzielę na portalu X Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Jak dodała we wpisie, na miejsce „niezwłocznie skierowano odpowiednie służby”, w tym funkcjonariuszy policji, a wstępne oględziny miejsca „wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu”. Policja dodała, że ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem.

Zespół prasowy mazowieckiej policji poinformował PAP, że na miejscu obecnie wykonywane są czynności policyjne. Nie przekazano jednak żadnych dodatkowych szczegółów na ten temat.

„Po stwierdzeniu uszkodzonej szyny na jednym z torów, na miejscu pracują służby. Zespół techniczny zarządcy infrastruktury przystąpi do naprawy, jak tylko służby zakończą swoją pracę. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśnione między innymi przez komisję kolejową” - poinformowały z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na portalu X.

Spółka dodała, że linia kolejowa Warszawa - Lublin jest przejezdna oraz że ruch między Sobolewem a Życzynem odbywa się po jednym torze. Zwróciła również uwagę, że do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów, opóźnienia mogą wynosić ok. 10 min.

wp.pl: w sobotę wieczorem słyszano wybuch

Jak podają lokalne media, w tym wirtualnygarwolin.pl, mieszkańcy, których domy znajdują się w pobliżu miejsca uszkodzenia torowiska w sobotę późnym wieczorem mieli słyszeć odgłos wybuchu. - Wczoraj około godz. 22 mieliśmy zgłoszenie dotyczące hałasu od mieszkańców pobliskiej miejscowości. Policjanci sprawdzili te sygnały, nie zostały one potwierdzone - twierdzi w rozmowie z WP rzeczniczka prasowa policji w Garwolinie podkom. Pychner - podał portal Wirtualna Polska.

Rzecznik MSWiA: odłamany niewielki fragment toru

Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wypowiedzi dla TVN24 przekazała, że policja po otrzymaniu informacji zaczęła prowadzić swoje działania, a na miejscu obecny jest także prokurator.

Dopóki trwają czynności, nie możemy spekulować, co było powodem odłamania torów. Jest to niewielki fragment, który został odłamany - wskazała rzeczniczka.

Czym zajmują się na miejscu służby? - Praca prokuratury i policji skupia się na tym, by ustalić w jaki sposób doszło do odłamania kawałka torów - wyjaśniła.

Nie został potwierdzony żaden wybuch przez służby. W związku z tym absolutnie tutaj dementuję te spekulacje - podsumowała Gałecka.

PAP, Wirtualna Polska, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zakupy w Black Friday: czy istotnie są tak atrakcyjne?

Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych

Czołowe zderzenie w sprawie wet prezydenta

»»100 dni sukcesów Karola Nawrockiego! – oglądaj Salon Dziennikarski w telewizji wPolsce24