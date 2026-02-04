Polska bije gazowe rekordy

Gaz-System, operator sieci gazowej i terminala w Świnoujściu, bije rekordy w przesyle gazu – dobowym, miesięcznym i rocznym. Przygotowuje się też do zbierania ofert od firm zainteresowanych drugim pływającym terminalem - zauważa „Puls Biznesu”.

Surowa zima przyniosła Gaz-Systemowi, operatorowi systemu gazowego i terminala w Świnoujściu im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego , liczne rekordy. Pierwszy to wielkość rocznego przesyłu gazu — w 2025 r. sięgnął aż 22,8 mld m sześc. Drugi to wielkość dobowego przesyłu — 8 stycznia wyniósł 108 mln m sześc. i został pobity już 2 lutego wynikiem 114,8 mln. Trzeci to miesięczny przesył — w styczniu po raz pierwszy przekroczył 3 mld m sześc.

Spółka przesłała w zeszłym roku za granicę 2 mld m sześc. gazu, czyli 13 razy więcej niż w 2024 r. Ponad 99 proc. eksportowanego surowca trafiło do Ukrainy.

Polska stała się hubem gazowym z prawdziwego zdarzenia

„Gaz-Systemu ma teraz przed sobą wyzwanie w organizacji procedury open season dla planowanego drugiego pływającego terminala gazowego w Gdańsku. Zainteresowanie jest duże, to firmy polskie i zagraniczne, w tym ze Słowacji. Naszym celem jest stworzenie prorynkowych, elastycznych warunków handlowych — mówi „PB” Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu

Jak podkreśla w gazecie szef Gaz-Systemu zainteresowanie wykorzystaniem drugiego FSRU oznacza, że Polska stała się hubem gazowym z prawdziwego zdarzenia.

Warto też zwrócić uwagę na styczniowy import gazu z Niemiec. Dzięki obniżeniu taryfy na przesył gazu Jamałem (gazociąg kiedyś wykorzystywany do przesyłu gazu z Rosji, a po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r. przejęty przez Orlen — red.) znaleźli się chętni na zakup gazu z tego kierunku. To pokazuje skalę rozwoju handlu. Polska staje się krajem tranzytowym — mówi w „PB” Sławomir Hinc.

