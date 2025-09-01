Czy jest miejsce na rynku dla większego gazoportu?

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System ponownie uruchomił badanie zainteresowania uczestników rynku gazu zwiększeniem możliwości jego importu poprzez budowę drugiego pływającego terminala LNG w Gdańsku. Pierwsze badanie z 2023 r. zakończyło się bez efektów.

Badanie ma charakter niewiążący i ma na celu weryfikację zainteresowania zwiększeniem mocy regazyfikacji na Terminalu FSRU, potwierdzenie zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji LNG stanowiłoby podstawę do rozpoczęcie wiążącej procedury Open Season w tej sprawie - poinformował Gaz-System.

W 2023 r. zgłoszony popyt na gaz za mały na drugi terminal

Operator buduje obecnie infrastrukturę pod pływający terminal FSRU o rocznej zdolności regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. gazu rocznie, który ma zostać uruchomiony w 2028 r. 100 proc. przepustowości tego terminala zarezerwował już Orlen.

W 2023 r. Gaz-System przeprowadził już procedurę Open Season dla FSRU 2 ze zdolnością regazyfikacyjną rzędu 4,5 mld m sześc. gazu rocznie, co do zasady dla klientów zagranicznych. Ostatecznie nie złożyli oni zamówień na poziomie uzasadniającym budowę tego terminala.

Odejście od importu gazu z Rosji zmienia sytuację na rynku

W poniedziałek, ogłaszając rozpoczęcie badania operator podkreślił, że w czerwcu 2025 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia, które ma na celu wdrożenie mechanizmów ułatwiających całkowite zaprzestanie importu gazu z Federacji Rosyjskiej. Zmiana kierunków importu gazu oraz rozwój infrastruktury LNG otwierają nowe możliwości dla państw członkowskich, w związku z tym coraz więcej europejskich podmiotów zgłasza zainteresowanie dostępem do LNG realizowanych z terytorium Polski - zaznaczył Gaz-System. Z tego powodu operator postanowił ponownie przeprowadzić analizę zapotrzebowania rynku na zwiększenie mocy regazyfikacji na Terminalu FSRU w Gdańsku poprzez rozbudowę nabrzeża o wymagane instalacje oraz ustawienie drugiej jednostki FSRU (FSRU 2) w Gdańsku.

Sondażowe badanie o potrzebie FSRU 2

W ramach badania Gaz-System oczekuje deklaracji co do preferowanego terminu uruchomienia FSRU 2, poziomu mocy regazyfikacyjnych i długość kontraktu na świadczenie usług regazyfikacji. Operator planuje też zebrać z rynku informacje, jaki model świadczenia usług na FSRU 2 byłby akceptowalny i jak potencjalni klienci zamierzają wykorzystać dodatkowe moce, czy na potrzeby krajowe czy zagraniczne, a jeśli tak, to w jakich kierunkach.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

PAP, sek

