Eksplozja zainteresowania gazem z terminala LNG w Gdańsku

Deklarowane zapotrzebowanie na gaz z drugiego terminala FSRU w Gdańsku kilkukrotnie przekracza jego możliwe zdolności regazyfikacyjne LNG - poinformował Gaz-System. Na początku lat 30. popyt miałby 4-krotnie przekroczyć możliwości terminala.

W niewiążącym badaniu popytu, które Gaz-System prowadził przez cały wrzesień 2025 r., udział wzięło 14 firm krajowych oraz zagranicznych. Zgłoszone zapotrzebowanie na lata 2031 - 2032 niemal czterokrotnie przekroczyło planowaną moc drugiej jednostki FSRU w Gdańsku - zaznaczyła spółka. Operator planuje, że FSRU 2 miałby roczną zdolność regazyfikacji na poziomie 4,5 mld m sześc.

Kolejka chętnych na długoterminowe dostawy

Zgodnie z wynikami badania, już w 2028 r. zgłaszane przez rynek zapotrzebowanie przekroczyłoby 10 mld m sześc. rocznie, a w szczytowym okresie - w latach 2030-2032 byłoby na poziomie 16 mld m sześc. rocznie i więcej. Jak podkreślił Gaz-System, większość uczestników była zainteresowana długoterminowym korzystaniem z usług regazyfikacji – od 2028 do 2048 r. Wielu z nich wskazało na początek lat 30. jako kluczowy dla nich moment startu dostaw LNG.

Zgodnie z deklaracjami, prawie połowa regazyfikowanego LNG miałaby zostać przeznaczona na eksport w kierunku Ukrainy, Słowacji, Czech oraz Litwy. Szacowany zgłaszany maksymalny wolumen eksportu to od 6,9 do 8,9 mld m sześć. rocznie, a w kolejnych dekadach mógłby spaść do ok. 2,6 mld m sześć rocznie.

Realny nabór zamówień w I kwartale 2026 r.

Gaz-System ocenił, że wynika badania i deklaracje uczestników rynku dają podstawę do przeprowadzenia wiążącej procedury Open Season dla terminalu FSRU 2. Jej celem będzie będzie potwierdzenie realnego zapotrzebowania poprzez składanie wiążących zamówień na usługi regazyfikacji. Uruchomienie Open Sason operator planuje na I kwartał 2026 r.

„Wyniki tego na razie niewiążącego badania potwierdzają rosnącą rolę LNG w dywersyfikacji źródeł dostaw i w zaspokajaniu potrzeb rynku gazu w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dla nas to sygnał do dalszego dialogu z rynkiem w sprawie rozwoju zdolności regazyfikacyjnych terminala LNG w Gdańsku” – podkreślił prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc.

W ocenie pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochny, Polska konsekwentnie wzmacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł dostaw gazu i rozwój infrastruktury przesyłowej. „Naszym celem jest rozwijanie potencjału krajowego systemu przesyłowego i stworzenie silnego, regionalnego hubu gazowego, który uczyni z Polski stabilne centrum energetyczne Europy Środkowej. Dzięki takiemu podejściu zyskujemy pewność, że w czasach globalnych wyzwań pozostaniemy państwem silnym, bezpiecznym i w pełni suwerennym energetycznie” – podkreślił Wrochna.

Gaz-System buduje obecnie infrastrukturę pod pływający terminal FSRU o rocznej zdolności regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. gazu rocznie, który ma zostać uruchomiony w 2028 r. 100 proc. przepustowości tego terminala zarezerwował już Orlen.

W 2023 r. Gaz-System przeprowadził już procedurę Open Season dla FSRU 2 ze zdolnością regazyfikacyjną rzędu 4,5 mld m sześc. gazu rocznie, co do zasady dla klientów zagranicznych. Ostatecznie nie złożyli oni zamówień na poziomie uzasadniającym budowę tego terminala.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

PAP, sek

