Polska rajem zakupowym

Sąsiedzi masowo przyjeżdżają do Polski, by tu robić zakupy. W pierwszym kwartale naszą granicę przekroczyło 63,5 mln osób – głównie z UE.

Najwięcej do Polski przyjeżdża Niemców (52 proc.), następnie Czechów (23,6 proc.), Słowaków (12,4 proc.), Ukraińców (7,2 proc.), Litwinów (3,0 proc.), Białorusinów (1,6 proc.) i Rosjan (0,2 proc.) – wynika z danych GUS. Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w 1 kwartale 2026 r. ukształtowała się na poziomie 10,9 mld zł (o 7,8 proc. wyższym niż przed rokiem).

Niemcy i Ukraińcy najczęściej korzystają z polskich sklepów

Wśród cudzoziemców przekraczających lądową granicę w 1 kwartale 2026 r. najwięcej kupowali Niemcy (50,4 proc.), a następnie Ukraińcy (20,1 proc.), Czesi (14,3 proc.), Słowacy (8,5 proc.), Litwini (3,8 proc.), Białorusini (2,7 proc.) i Rosjanie (0,2 proc.).

Sąsiedzi najchętniej kupują w Polsce towary nieżywnościowe (52,4 proc.). Znaczny udział w strukturze wydatków mają też usługi – 18,6 proc. oraz wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe – 14,7 proc..

W tym samym czasie wydatki Polaków za granicą wyniosły 7,8 mld zł - o 10,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Źródło: GUS, oprac. MS »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pociągi stoją, bo od upałów powyginały się tory

Koszenie trawy – susza zmienia zasady gry

„Tramwaj z Bonn znów padł i zablokował pętlę Połabską”

»»Parabanki pożyczają na potęgę – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji