Niemcy dostali furii na wieść o ochronie polskiej gęsi

Polska gęś owsiana miała trafić do unijnego rejestru produktów chronionych, ale sprawę zablokował sprzeciw Niemiec. Wcześniej podobne boje toczyły się o oscypka czy kabanosy – podaje portal money.pl

Polska gęś owsiana miała dostać unijną ochronę, ale sprawa niespodziewanie się skomplikowała. Jak ustaliło RMF FM, Niemcy zgłosiły sprzeciw wobec przyznania jej Chronionego Oznaczenia Geograficznego. To unijny znak, który wzmacnia rozpoznawalność produktu i chroni jego nazwę przed wykorzystywaniem przez innych producentów.

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Według RMF FM komisarz UE ds. rolnictwa Christophe Hansen miał 19 czerwca, podczas wizyty w Polsce, ogłosić wpisanie polskiej gęsi owsianej do unijnego rejestru. Do tego jednak nie doszło, bo dzień wcześniej, w ostatnim możliwym terminie, Berlin formalnie zakwestionował polski wniosek -podaje money.pl.

Polska gęś owsiana powstaje z białej gęsi kołudzkiej. Przez co najmniej trzy tygodnie przed ubojem ptaki karmione są wyłącznie owsem. To właśnie ten sposób żywienia ma wpływać na smak, kruchość i soczystość mięsa.

Niemcy mają twierdzić, że karmienie gęsi owsem nie jest cechą unikalną dla Polski, bo taka metoda jest stosowana również w innych krajach Europy.

»» Więcej o sprawie ochrony polskiej gęsi w UE czytaj na portalu money.pl w publikacji Spór o polską gęś w Europie. Niemcy mówią „nie”

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