Ta przekąska ma dwa razy więcej białka niż zwykłe mięso

TYLKO U NAS

Suszone mięso uchodzi za jedną z najbardziej białkowych przekąsek dostępnych na rynku. Rzeczywiście dostarcza imponujących ilości pełnowartościowego białka, jednak wysoka zawartość protein nie jest jedynym aspektem, na który warto zwrócić uwagę przed jego zakupem.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Dlaczego suszone mięso zawiera znacznie więcej białka niż mięso świeże.

• Czy wysoka zawartość białka oznacza, że suszone mięso jest zdrowym produktem.

• Jakie witaminy i składniki mineralne dostarcza suszona wołowina.

• Dlaczego wysoka zawartość soli w suszonym mięsie może być problemem.

• Jakie dodatki technologiczne najczęściej znajdują się w suszonym mięsie.

• Jak często warto sięgać po suszone mięso.

• Jakie produkty mogą być zdrowszymi źródłami białka na co dzień.

Dlaczego suszone mięso zawiera więcej białka?

Mięso należy do najlepszych źródeł pełnowartościowego białka, ponieważ zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, których organizm nie potrafi sam syntetyzować. Białko jest niezbędne do budowy i regeneracji tkanek, w tym mięśni, uczestniczy w produkcji enzymów, hormonów oraz przeciwciał, a także wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Suszone mięso zawiera znacznie więcej białka w przeliczeniu na 100 g produktu niż mięso świeże. Nie wynika to jednak z dodawania białka, lecz z procesu odwodnienia.

Świeże mięso składa się w 70-75 proc. z wody. Podczas suszenia większość wody zostaje usunięta, przez co produkt traci masę i objętość. Białko pozostaje jednak w mięsie, dlatego jego stężenie w 100 g gotowego produktu znacząco wzrasta.

Dla porównania świeża pierś z kurczaka lub chuda wołowina zawierają zwykle 20-25 g białka na 100 g. Natomiast suszona wołowina (beef jerky) może dostarczać nawet 50-60 g białka w tej samej porcji. Oprócz tego stanowi bardzo dobre źródło dobrze przyswajalnego żelaza hemowego oraz witaminy B12 odgrywających ważną rolę w produkcji czerwonych krwinek i prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Czy suszone mięso jest zdrowym wyborem?

Mimo wysokiej zawartości białka suszone mięso nie powinno stanowić stałego elementu codziennej diety. Największym problemem jest zazwyczaj bardzo wysoka zawartość soli. Już niewielka porcja może dostarczyć znaczną część zalecanego dziennego spożycia sodu. Nadmierna ilość soli w diecie sprzyja z kolei rozwojowi nadciśnienia tętniczego, znacząco zwiększając ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Wiele produktów zawiera również dodatki technologiczne, takie jak azotyn sodu, stosowany do konserwacji mięsa oraz zachowania jego barwy. Chociaż substancje te są dopuszczone do stosowania i uznawane za bezpieczne w określonych ilościach, regularne spożywanie dużych ilości przetworzonego mięsa wiąże się z wyższym ryzykiem niektórych chorób przewlekłych. Z tego względu warto czytać etykiety i wybierać produkty o możliwie krótkim składzie, z niższą zawartością soli i bez zbędnych dodatków.

Suszone mięso może być praktyczną, bogatą w białko przekąską podczas podróży, wycieczek czy po treningu. Najlepiej jednak traktować je jako produkt spożywany okazjonalnie, a na co dzień wybierać mniej przetworzone źródła białka, takie jak świeże mięso, ryby, jaja, nabiał czy nasiona roślin strączkowych.

FAQ

• Czy suszone mięso ma więcej białka niż świeże? Tak. W przeliczeniu na 100 g produktu może zawierać nawet dwa razy więcej białka, ponieważ podczas suszenia usuwana jest woda, a nie białko.

• Dlaczego suszone mięso jest słone? Sól pełni funkcję konserwującą oraz wpływa na smak i trwałość produktu. Z tego powodu jej zawartość jest zwykle znacznie wyższa niż w świeżym mięsie.

• Czy można jeść suszone mięso codziennie? Nie jest to zalecane. Ze względu na wysoką zawartość sodu oraz fakt, że jest to produkt przetworzony, lepiej spożywać je okazjonalnie.

• Czy suszone mięso jest dobrym źródłem żelaza? Tak, szczególnie suszona wołowina dostarcza dobrze przyswajalnego żelaza hemowego oraz witaminy B12.

• Na co zwrócić uwagę podczas zakupu? Przede wszystkim na zawartość soli, długość składu oraz obecność dodatków technologicznych.

Podsumowanie

Suszone mięso jest jednym z najbardziej skoncentrowanych źródeł pełnowartościowego białka, dostarczając jednocześnie żelaza hemowego i witaminy B12. Wysoka zawartość białka wynika z usunięcia wody podczas procesu suszenia, a nie z dodawania protein. Jednocześnie nie należy zapominać, że jest to produkt wysokoprzetworzony, zwykle bogaty w sól i często zawierający dodatki konserwujące. Dlatego najlepiej traktować je jako okazjonalną przekąskę, a podstawę codziennej diety opierać na mniej przetworzonych źródłach białka.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Witarianizm – surowe, na ciepło, bez gotowania

Nie myj mięsa w zlewie pod bieżącą wodą

Te produkty lepiej ograniczyć w podeszłym wieku

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje