Surimi tylko udają kraba

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Paluszki surimi od lat cieszą się dużą popularnością. Dodaje się je do sałatek, sushi, kanapek czy przekąsek, a dodatkowo, charakterystyczne opakowania z wizerunkiem kraba mogą sugerować, że mają z nim wiele wspólnego. W rzeczywistości jednak mięso kraba zazwyczaj nie występuje w ich składzie, a sam produkt jest klasycznym przykładem żywności wysokoprzetworzonej

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czy surimi rzeczywiście zawiera mięso kraba.

• Z czego produkuje się paluszki surimi.

• Jakie dodatki do żywności najczęściej znajdują się w jego składzie.

• Czy surimi jest wartościowym elementem zdrowej diety.

Czym właściwie jest surimi?

Surimi to masa powstająca z rozdrobnionego mięsa białych ryb morskich, najczęściej mintaja, morszczuka, miruny lub dorsza. Mięso ryb jest wielokrotnie płukane, mielone i mieszane z dodatkami, które mają nadać produktowi odpowiednią konsystencję, smak oraz trwałość. Następnie z tak przygotowanej masy formuje się paluszki lub inne kształty przypominające owoce morza.

Wbrew powszechnemu przekonaniu surimi nie jest odpowiednikiem mięsa kraba. Charakterystyczny smak i wygląd uzyskuje się dzięki aromatom oraz barwnikom, a nie obecności skorupiaków.

Ile ryby znajduje się w paluszkach surimi?

Wiele osób zakłada, że surimi jest przede wszystkim produktem rybnym. Tymczasem analiza etykiet pokazuje, że zawartość ryby bywa znacznie niższa, niż można przypuszczać.

W gotowych paluszkach masa surimi często stanowi 28-38 proc. całego produktu. Sama masa surimi zawiera natomiast jedynie część mięsa rybiego, a pozostałą część stanowią woda oraz składniki technologiczne. Oznacza to, że rzeczywista ilość ryby w końcowym produkcie może być znacznie mniejsza, niż sugeruje jego nazwa lub grafika na opakowaniu.

Z tego względu paluszki surimi nie są dobrym zamiennikiem porcji ryby. Dostarczają zdecydowanie mniej wartościowego białka oraz znacznie mniej długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3 w porównaniu do ryb świeżych lub mrożonych.

Co znajduje się w składzie surimi?

Oprócz mięsa ryb producenci wykorzystują wiele innych składników odpowiadających za strukturę, trwałość i wygląd produktu.

Najczęściej są to:

• woda,

• skrobia ziemniaczana lub pszenna,

• białko jaja,

• białko sojowe,

• odtłuszczone mleko w proszku,

• cukier i sól.

Na etykietach często pojawia się również długa lista dodatków do żywności, między innymi:

• wzmacniacze smaku, takie jak glutaminian sodu,

• stabilizatory i zagęszczacze,

• emulgatory,

• regulatory kwasowości,

• przeciwutleniacze,

• konserwanty,

• barwniki, w tym karmin (E120), otrzymywany z owadów.

Same dodatki do żywności dopuszczone do stosowania są co prawda oceniane pod względem bezpieczeństwa i używane w określonych ilościach. Problem pojawia się natomiast jednak wtedy, gdy dieta obfituje w wiele różnych produktów wysokoprzetworzonych, które każdego dnia dostarczają licznych substancji dodatkowych.

Surimi to żywność wysokoprzetworzona

Paluszki surimi zaliczane jest do żywności wysokoprzetworzonej. Są to produkty wytwarzane z oczyszczonych składników spożywczych, do których dodawane są liczne substancje poprawiające smak, konsystencję, wygląd oraz trwałość.

Żywność wysokoprzetworzona charakteryzuje się niewielką zawartością produktów w ich naturalnej postaci, natomiast dużym udziałem składników technologicznych i dodatków wykorzystywanych podczas produkcji przemysłowej.

W Polsce udział takich produktów w codziennych zakupach żywnościowych od wielu lat systematycznie rośnie.

Dlaczego warto ograniczać żywność wysokoprzetworzoną?

Częste spożywanie żywności wysokoprzetworzonej wiąże się z gorszym stanem zdrowia, a ich nadmierna konsumpcja może w konsekwencji sprzyjać:

• nadwadze i otyłości,

• nadciśnieniu tętniczemu,

• zaburzeniom gospodarki lipidowej,

• pogorszeniu składu mikrobioty jelitowej,

• nasileniu stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego,

• zaburzeniom gospodarki węglowodanowej.

Czy trzeba całkowicie zrezygnować z surimi?

Nie ma potrzeby całkowitego eliminowania paluszków surimi z jadłospisu. Spożywane okazjonalnie przez zdrową osobę nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia. Nie warto jednak traktować ich jako zamiennika ryb ani produktu o wysokiej wartości odżywczej.

Na co dzień znacznie lepszym wyborem będą świeże lub mrożone ryby, zwłaszcza tłuste gatunki morskie, takie jak łosoś, śledź, makrela czy sardynki. Dostarczają one pełnowartościowego białka, witaminy D, selenu oraz cennych kwasów tłuszczowych omega-3, których w surimi znajduje się niewiele.

FAQ

• Czy surimi zawiera mięso kraba? Najczęściej nie. Charakterystyczny smak i wygląd uzyskuje się dzięki aromatom oraz barwnikom.

• Czy surimi jest dobrym źródłem kwasów omega-3? Nie. W porównaniu ze świeżymi rybami zawartość kwasów omega-3 jest niewielka.

• Dlaczego surimi zalicza się do żywności wysokoprzetworzonej? Ponieważ podczas produkcji wykorzystuje się liczne składniki technologiczne i dodatki poprawiające smak, strukturę oraz trwałość produktu.

• Czy dodatki oznaczone symbolem „E” są niebezpieczne? Dodatki dopuszczone do stosowania przechodzą ocenę bezpieczeństwa. Problemem nie są pojedyncze substancje, lecz częste spożywanie wielu produktów wysokoprzetworzonych łącznie zwiększających ich podaż w diecie.

Podsumowanie

Paluszki surimi jedynie przypominają mięso kraba i nie mogą zastąpić wartości odżywczej prawdziwych ryb. Są produktem wysokoprzetworzonym, zawierającym stosunkowo niewielką ilość mięsa rybiego oraz liczne dodatki technologiczne poprawiające smak, konsystencję i trwałość. Spożywane sporadycznie mogą znaleźć miejsce w diecie, podstawą jednak zdrowego jadłospisu powinny stanowić produkty jak najmniej przetworzone.

Filip Siódmiak

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