Dodatkowe kilogramy to nie musi być tkanka tłuszczowa

Nagły wzrost masy ciała, szczególnie w sytuacji braku istotnych zmian w sposobie żywienia czy poziomu aktywności fizycznej, nie zawsze wynika z przyrostu tkanki tłuszczowej. W takich przypadkach należy uwzględnić szersze spektrum potencjalnych przyczyn, obejmujących między innymi zaburzenia hormonalne, niepożądane działania niektórych leków oraz zmiany w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Jakie są możliwe przyczyny nagłego wzrostu masy ciała niezwiązanego z tkanką tłuszczową.

• Jak retencja płynów wpływa na masę ciała.

• Jakie czynniki dietetyczne oraz stylu życia sprzyjają zatrzymywaniu wody.

• W jaki sposób możemy pozbyć się obrzęków. •

Obrzęki - czyli retencja płynów

Jednym z istotnych mechanizmów odpowiedzialnych za przejściowe zwiększenie masy ciała jest retencja płynów ustrojowych poza łożysko naczyniowe do przestrzeni pozakomórkowej. Zatrzymywanie wody prowadzi do wzrostu masy ciała, który może być obserwowany podczas pomiarów (łydki, ramienia, pasa), pomimo braku rzeczywistego zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej.

Na regulację gospodarki wodnej wpływa wiele czynników, zarówno dietetycznych, jak i behawioralnych. Niewystarczająca podaż płynów może paradoksalnie nasilać retencję wody poprzez uruchomienie mechanizmów adaptacyjnych organizmu (układ RAA, wazopresyna), mających na celu jej oszczędzanie. Również nadmierne spożycie sodu, charakterystyczne dla diet obfitujących w żywność wysokoprzetworzoną, sprzyja zatrzymywaniu płynów poprzez zwiększenie ich wiązania w przestrzeni pozakomórkowej.

Znaczenie ma także skład diety. Odpowiednia podaż białka wspiera utrzymanie prawidłowego stężenia albumin w osoczu, odpowiadających za utrzymanie ciśnienia onkotycznego i ograniczanie przesączania płynów do tkanek. Z kolei nagły wzrost spożycia węglowodanów może prowadzić do zwiększonej retencji wody, co wynika między innymi z magazynowania glikogenu, wiążącego wodę w mięśniach oraz wątrobie.

Rola aktywności fizycznej

Istotnym elementem profilaktyki i wspomagania redukcji obrzęków jest również aktywność fizyczna, poprawiająca krążenie krwi oraz przepływ limfy, tym samym ułatwiając usuwanie nadmiaru płynów z tkanek. Dodatkowo w diecie zaleca się zwiększenie spożycia warzyw o potencjalnym działaniu wspierającym diurezę, takich jak natka pietruszki, seler, ogórek, pomidor czy zielone warzywa liściaste. Wskazuje się również na możliwe działanie wspomagające niektórych naparów roślinnych, takich jak zielona herbata, mniszek lekarski czy skrzyp polny, choć ich stosowanie powinno być rozważane indywidualnie.

Do innych czynników sprzyjających retencji płynów zalicza się zmiany hormonalne związane z cyklem menstruacyjnym, ciążą oraz zaburzeniami czynności tarczycy. W takich przypadkach mechanizmy zatrzymywania wody mają charakter fizjologiczny lub wtórny do choroby podstawowej.

FAQ

• Czy nagły wzrost masy ciała zawsze oznacza przyrost tkanki tłuszczowej? Nie. Może wynikać z zatrzymania wody, zmian hormonalnych lub działania leków.

• Dlaczego organizm zatrzymuje wodę przy małym spożyciu płynów? Uruchamiane są mechanizmy adaptacyjne ograniczające jej utratę, co prowadzi do retencji.

• Czy białko wpływa na obrzęki? Tak, pośrednio poprzez utrzymanie prawidłowego poziomu albumin i ciśnienia onkotycznego.

• Jakie produkty mogą wspierać redukcję zatrzymanej wody? Warzywa o wysokiej zawartości wody i potasu oraz niektóre napary roślinne mogą wspierać ten proces.

• Czy aktywność fizyczna ma znaczenie? Tak, poprawia krążenie krwi i limfy, co sprzyja usuwaniu nadmiaru płynów.

Podsumowanie

Nagły wzrost masy ciała nie zawsze jest konsekwencją nadmiernej podaży energii. Jednym z kluczowych mechanizmów jest retencja płynów, na którą wpływają czynniki dietetyczne, hormonalne oraz styl życia. Odpowiednie nawodnienie, ograniczenie sodu, właściwa podaż białka oraz regularna aktywność fizyczna stanowią podstawowe elementy wspierające regulację gospodarki wodnej organizmu.

Filip Siódmiak

