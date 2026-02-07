Kłopotliwa rewolucja w bioodpadach

Segregacja bioodpadów w Polsce wkracza w nową fazę. Dotychczasowe, wygodne dla mieszkańców rozwiązania wkrótce mogą przejść do historii, a brak dostosowania się do nowych zasad może skutkować nawet nieodebraniem śmieci. Wszystko za sprawą unijnych wymogów i lokalnych decyzji samorządów.

Przez lata wielu mieszkańców przyzwyczaiło się, że resztki kuchenne można wrzucać do foliowej torebki, a następnie do brązowego pojemnika. Choć takie rozwiązanie było wygodne, dziś staje się poważnym problemem dla instalacji przetwarzania odpadów. Worki – niezależnie od tego, czy są plastikowe, czy biodegradowalne – zanieczyszczają frakcję bio i utrudniają jej dalsze zagospodarowanie.

Unijne normy wymuszają zmiany

Planowane zmiany nie są wyłącznie efektem lokalnych decyzji, lecz konsekwencją rosnących wymagań Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zobowiązane są do osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu, a zanieczyszczone bioodpady należą do największych barier w realizacji tych celów. W efekcie samorządy muszą poprawić jakość zbieranego surowca – nawet kosztem zmiany codziennych nawyków mieszkańców.

Wielkopolska na pierwszej linii

Największa rewolucja w gospodarce bioodpadami czeka mieszkańców zachodniej Polski. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, działający na terenie województwa wielkopolskiego, zapowiedział wprowadzenie bezwzględnego zakazu wyrzucania bioodpadów w jakichkolwiek workach. Zmiana ta ma charakter systemowy i zostanie wpisana do lokalnego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Od lipca 2026 tylko „luzem”

Zgodnie z nowymi zasadami, od lipca 2026 roku jedyną dopuszczalną formą pozbywania się resztek jedzenia oraz odpadów zielonych będzie wrzucanie ich bezpośrednio do brązowych pojemników – bez worków, opakowań i torebek. Władze związku już teraz prowadzą kampanię informacyjną pod hasłem „Wrzuć na luz!”, której celem jest uświadomienie mieszkańcom, że każdy worek w brązowym kuble traktowany jest jako zanieczyszczenie. Jak informuje portal gostynska.pl, w nowym regulaminie pojawi się jednoznaczny zapis zakazujący stosowania worków z tworzyw sztucznych przy segregacji bioodpadów.

Źródło: farmer.pl; Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wszyscy zostali zarażeni, nawet złoto

KSeF nie działa. Amatorszczyzna ekipy Tuska

Rolnicy palą w piecach… zbożem

»»Sukces polskiej unii kredytowej w USA! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24