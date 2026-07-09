Przetrwała dwie wojny i komunę, ale nie rządy Tuska

Straty sięgające 30 mln zł i trudna sytuacja na europejskim rynku spowodowały upadek zakładu Metalurgia w Radomsku (woj. łódzkie). Z początkiem lipca rozpoczął się proces kontrolowanej likwidacji fabryki, która przez wiele lat była częścią historii miasta i jednym z najważniejszych pracodawców w regionie – pisze portal businessinsider.com.pl

Spółka Metalurgia SA, specjalizująca się w produkcji m.in. drutu ocynkowanego, drutu spawalniczego i ciągnionego, od kilku lat jest w trudnej sytuacji, spowodowanej głównie spadkiem popytu na tego rodzaju produkty na rynku europejskim. Niedawno poinformowała o planowanej likwidacji. Wiąże się z tym rozwiązanie umów z ponad setką pracowników. To obecnie cała załoga zakładu.

Decyzja o zakończeniu działalności była niezwykle trudna. Chcemy jednak przeprowadzić cały proces w sposób odpowiedzialny, tak aby zabezpieczyć interesy pracowników, kontrahentów i pozostałych partnerów — podkreślił Roman Vybiral, prezes zarządu i likwidator spółki, cytowany przez portal Puls Radomska.

Metalurgia w Radomsku przestanie istnieć

Fabryka drutu w Radomsku powstała w 1879 r. Przez lata była jednym z najważniejszych zakładów w Radomsku i regionie, pracowały tu całe pokolenia mieszkańców miasta. Po II wojnie światowej w 1948 r. zakłady zostały przejęte na własność państwa i przyjęły nazwę Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska”, a później, w ramach prywatyzacji w 1990 r. — przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Metalurgia S.A.

W 2009 r. fabryka znalazła się pod kontrolą czeskiej grupy kapitałowej. Rozpoczęła się seria inwestycji, które jednak nie zapobiegły stratom finansowym.

»» Więcej o likwidacji fabryki w Radomsku czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Koniec legendarnego zakładu po prawie 150 latach. Cała załoga straci pracę

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rozgrywka o 200 milionów

Minister finansów działa w interesie Rosjan

Chiński szok 2.0. Jak Pekin łupi Europę i Polskę

»»Ceny gazu znów niestabilne – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24