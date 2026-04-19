Porozmawiali jak miliarder z miliarderem

Zygmunt Solorz spotkał się z prezydentem USA w prywatnej posiadłości Donalda Trumpa. Stało się to już kilka dni temu, ale teraz fakt ten ujrzał światło dzienne – podaje businessinsider.com.pl powołując się na informacje „Pulsu Biznesu”.

„Zygmunt Solorz, senior jednej z najbogatszych rodzin w Polsce, której majątek Forbes wyliczył na ok. 8,7 mld zł, rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych o strategicznych inwestycjach. Jak informuje „Puls Biznesu”, spotkanie dotyczyło m.in. energetyki, sztucznej inteligencji i eksploracji kosmosu. Biznesmen spotkał się również z szefem OpenAI oraz założycielem X-energy” - pisze businessinsider.com.pl.

Do spotkania doszło w piątek, 10 kwietnia. Zygmunt Solorz wraz z żoną Justyną Kulką oraz jednym ze współpracowników wziął udział w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowy odbyły się w Trump Winery, prywatnej posiadłości prezydenta w Charlottesville w stanie Wirginia.

Polski biznesmen miał się skupiać w rozmowach na ogromnym potencjale we współpracy polsko-amerykańskiej w kilku sektorach i zapowiedział nowe inwestycje w Stanach Zjednoczonych.

„Wyraziłem prezydentowi Trumpowi uznanie dla jego wizji i przywództwa oraz zamiar dokonania znaczących inwestycji w Stanach Zjednoczonych, niekwestionowanym centrum innowacji technologicznych. Współpraca w dziedzinie energetyki, sztucznej inteligencji i kosmosu ma ogromny potencjał, aby napędzać wzrost gospodarczy w obu naszych krajach. Jestem dumny, że mogę pomóc w zawieraniu nowych umów, które wzmocnią więzi między USA a Polską na kolejne pokolenia” — powiedział Zygmunt Solorz, cytowany w komunikacie, którego treść przytacza „Puls Biznesu”.

Oprac. Sek

