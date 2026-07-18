Apokalipsa! Ukraińcy spalili „rosyjskiego Amazona”

Dziś rano ukraińskie drony szturmowe skutecznie zaatakowały drugie co do wielkości centrum realizacji zamówień rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries, położone w okolicach Moskwy. Drugi atak dronowy na magazyn Wildberries Ukraina przeprowadziła również w mieście Kotowsk w obwodzie tambowskim Federacji Rosyjskiej.

Dziś nasze sankcje dalekiego zasięgu zadziałały w trzech obszarach na terytorium Rosji, a także na naszych tymczasowo okupowanych ziemiach i na morzu. W szczególności, w odpowiedzi na rosyjskie ataki na naszą cywilną infrastrukturę oraz na nasze miasta i społeczności, zostały trafione dwa duże obiekty logistyczne – w obwodach moskiewskim i tambowskim, ponad 500 i blisko 700 kilometrów od linii frontu. Agresor wykorzystywał je do dostarczania sankcjonowanych komponentów do produkcji dronów i sprzętu nawigacyjnego. Został również zaatakowany obiekt naftowy. Ponadto ukraińskie uderzenia średniego zasięgu objęły cele na wodach Morza Azowskiego i Morza Czarnego oraz na naszym tymczasowo okupowanym Krymie – podał na X prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski.

10 proc. rosyjskiego e-commerce poszło z dymem

Wildberries to największa rosyjska platforma e-commerce typu marketplace, często nazywana „rosyjskim Amazonem” lub wschodnim odpowiednikiem AliExpress. Oferuje miliony produktów od odzieży i elektroniki po kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego - wyjaśnia portal RMF24.pl. Jak podaje Kyiv Post zaatakowane magazyny obsługują 10 proc. handlu internetowego w Rosji.

Jeden z największych magazynów Wildberries w Elektrostalu w obwodzie moskiewskim stanął dziś rano w płomieniach po atakach dronów – pisze konto WarTranslated

Nieruchoma chmura czarnego dymu

Moskwie grozi katastrofa ekologiczna — gigantyczna chmura ropy zmierza w kierunku stolicy Rosji - komentuje zamieszczone zdjęcia portal Nexta.

„Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Po dzisiejszym ukraińskim ataku dronów na centrum realizacji zamówień Wildberries pod Moskwą nad częścią regionu moskiewskiego unosi się ogromna, gęsta i niemal nieruchoma czarna chmura dymu” – zauważa konto Monitor Konfliktów.

Atak dronowy Ukraina przeprowadziła również w mieście Kotowsk w obwodzie tambowskim Federacji Rosyjskiej. Tam także doszło do pożaru magazynu wspomnianej firmy, Wildberries. Gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Pierwyszow poinformował, że siedem osób zginęło, a 25 zostało rannych – podaje RMF24.plr

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