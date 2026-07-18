Hucpa! Prywatny inwestor zablokuje loty F-35?

Trwa forsowanie przez burmistrza Gryfic Tomasza Aniuksztysa inwestycji prywatnego inwestora, który chce na terenie gminy postawić wiatraki o wieżach mierzących 300 metrów. Tak wysokie wieże zablokują korytarze powietrzne wojska o znaczeniu strategicznym. Prowadzą one bowiem do lotniska i budowanej właśnie bazy dla drugiej eskadry F-35 – alarmuje portal niezalezna.pl

Wbrew stanowisku wojska burmistrz Gryfic prowadzi prace planistyczne pozwalające na realizację farm wiatrowych prywatnemu inwestorowi.

W państwie Donalda Tuska panuje całkowite bezprawie! Pomimo miliardowych nakładów na modernizację polskiej armii cyniczne postępowanie burmistrza Gryfic pozostaje bez konsekwencji, a Tusk i Kosiniak są bezsilni!!! Jak długo jeszcze wojewoda zachodniopomorski będzie przyglądał się ewidentnemu naruszeniu prawa i działaniom na szkodę Polski??? - alarmuje na X poseł PiS Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej.

Kto tu łże w żywe oczy?

Na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Gryfice został opublikowany projekt uchwały rady miejskiej dotyczący planu zagospodarowania, pozwalającego na budowę wiatraków, a w uzasadnieniu do tego projektu czytamy: „Projekt planu miejscowego został zaopiniowany i uzgodniony przez instytucje wykonujące zadania z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia, takie jak: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, właściwy organ wojskowy, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, Straż Graniczna)”.

W tym samym czasie poseł Marek Gróbarczyk otrzymał odpowiedź na kolejną interpelację. W niej Ministerstwo Obrony Narodowej pisze wprost:

„Resort obrony narodowej nie dopuszcza możliwości dalszego procedowania aktów planistycznych posadowienia elektrowni wiatrowych o wysokości ok. 290 m w rejonie kontrolowanym lotniska operacyjnego Świdwin. Budowa elektrowni wiatrowych w strefie Military Terminal Control Area (Wojskowej Rejonowej Kontroli Lotniska) dla lotniska wojskowego Świdwin mogłaby znacząco ograniczyć możliwość wykonywania lotów (…) na małych wysokościach i negatywnie wpłynąć na możliwość szkolenia lotniczego personelu latającego na samolotach F-35 oraz FA-50”.

Wygląda na to, że w oficjalnych dokumentach przedstawianych opinii publicznej i radnym poświadcza się stan faktyczny rażąco niezgodny z rzeczywistym stanowiskiem resortu obrony – komentuje Marek Gróbarczyk, który zgłosił sprawę w prokuraturze.

»» Więcej o niebywałej hucpie w Gryficach czytaj na portalu niezalezna.pl w publikacji Burmistrz robi swoje, a MON jest bezradne. Wiatraki przeszkodzą polskim F-35

Oprac. sek

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