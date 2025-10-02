Rakiety do F-35. „Zakup w trybie pilnym”

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek, że w trybie pilnym zwołał zespół sterujący, który jednogłośnie potwierdził zakup przez Polskę pocisków AMRAAM w wersji D do samolotów F-35. Dodał, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia.

Szef MON powiedział na czwartkowej konferencji prasowej, że w trybie pilnym zwołał zespół sterujący, który „dzisiaj jednogłośnie potwierdził zakup przez Polskę najnowszych pocisków AMRAAM w wersji D, naprowadzanych radiolokacyjnie pocisków rakietowych powietrze-powietrze do samolotów F-35”.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej, po posiedzeniu zespołu sterującego / autor: PAP/Rafał Guz

Jak mówił, „kupujemy te samoloty i kupujemy najnowszą wersję pocisków AMRAAM”. - Możliwość tego zakupu została nam udzielona przez Kongres Stanów Zjednoczonych” - powiedział wicepremier.

Dodał, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia.

Błaszczak: presja ma sens

Presja ma sens. Gdybym nie nagłośnił problemów z zakupem rakiet do F-35, to prawdopodobnie minister @KosiniakKamysz o sprawie by w ogóle nie wiedział. Tak oto rząd bohatersko rozwiązał problem, który sam sobie stworzył. Najważniejsze, że nasze F-35 będą miały z czego strzelać - skomentował na platformie X Mariusz Błaszczak, były szef MON, który podpisywał kontrakt na zakup myśliwców F-35 dla Polski.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pętla na szyję Polaków. „Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB”

Bruksela znów spóźniona, czyli ratunek dla hut

Likwidacja dwóch polskich monet. Prezydent: jestem na tak

»»Koniec hodowli kur w klatkach i inne aktualności rolnicze – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24