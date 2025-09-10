Sojusznicy! Tej nocy wsparli nas piloci F-35 z Holandii
Holenderskie samoloty F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów - poinformowały w środę media w Holandii, komentując operację z ostatniej nocy. Podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy Polska z pomocą sojuszników zneutralizowała rosyjskie bezzałogowce nad swoim terytorium.
Według doniesień, holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO i uczestniczą w ochronie wschodniej flanki Sojuszu. Polskie wojsko oficjalnie podziękowało Holandii za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.
»» O ataku dronów z Rosji czytaj tutaj:
Rosyjskie drony nad Polską! Lotnictwo w akcji
Szczątki dronów. Wraki na polach i uszkodzony dom
NATO nie ma złudzeń. „Zrobili to celowo”
Przełomowy moment
Publiczny nadawca NOS oraz dzienniki „NRC” i „AD” zauważają, że to przełomowy moment – Polska po raz pierwszy podczas tej wojny zneutralizowała takie zagrożenie w swojej przestrzeni powietrznej przy wsparciu sojuszników.
Media zauważają, że rosyjskie drony nie pierwszy raz naruszyły granice NATO, lecz tym razem reakcja była bezpośrednia i zdecydowana.
„To jasny sygnał dla Moskwy, że Sojusz nie będzie tolerował eskalacji” – komentuje dziennik „de Volkskrant”.
Holenderskie media łączą wydarzenia z ostrzeżeniami ukraińskich i unijnych polityków, według których przywódca Rosji Władimir Putin „testuje odporność Zachodu”. W ocenie ekspertów cytowanych przez NOS, udział holenderskich F-35 pokazuje, że Holandia realnie wzmacnia bezpieczeństwo regionu i bierze udział w odstraszaniu Rosji na równi z innymi sojusznikami NATO.
Minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel napisał na portalu X: „Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są nie do zaakceptowania i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać w gotowości, a ostrzejsze sankcje powinny wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną”.
Od grudnia w Polsce stacjonować będzie około 300 żołnierzy z Holandii wraz z dwoma systemami obrony powietrznej Patriot. Holenderski kontyngent ma do czerwca 2026 roku zabezpieczać logistyczne centrum NATO w ramach programu NSATU, który odpowiada za szkolenia i koordynację dostaw wsparcia wojskowego dla Ukrainy.
Z Amsterdamu Patryk Kulpok (PAP), sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Na polską wieś ruszyła armia kontrolerów
Historyczny rekord złota: 13.000 zł za uncję!
»»Ruszają wielkie ćwiczenia armii rosyjskiej na Białorusi– oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.