Bilion dolarów na rozwój AI

Południowokoreańskie firmy, w tym Samsung i SK Hynix, zawarły z amerykańskimi gigantami technologicznymi pięcioletnie umowy o wartości 950 mld dolarów dotyczące dostaw półprzewodników dla sztucznej inteligencji – poinformowała w sobotę kancelaria prezydenta Korei Płd. Porozumienia ogłoszono na szczycie w San Francisco.

„Korea Południowa dokona skoku, by stać się niezastąpionym państwem w łańcuchu dostaw dla sztucznej inteligencji. Staniemy się godną zaufania bazą produkcyjną chipów” – oświadczył prezydent Lee Jae Myung podczas prezentacji „Deklaracji AI z San Francisco”.

Prezydent Lee Jae Myung (R) na spotkaniu z Samem Altmanem (L) , szefem OpenAI / autor: PAP/EPA/YONHAP

W perspektywie pięciu lat Grupa SK zobowiązała się dostarczyć układy o wartości 750 mld dolarów, z czego ponad 500 mld dolarów przypada na partnerstwo z Nvidią. Z kolei Samsung podpisał list intencyjny z firmą Broadcom o wartości 200 mld dolarów, obejmujący zaawansowane pamięci HBM oraz usługi odlewnicze w technologii poniżej 2 nanometrów.

Prezydent Lee Jae Myung (R) na spotkaniu z Dario Amodei (L) z zarządu Anthropic PBC / autor: PAP/EPA/YONHAP

W dwustronnych spotkaniach wzięli udział szefowie czołowych przedsiębiorstw, w tym Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Dario Amodei (Anthropic) i Hock Tan (Broadcom). Strony zgodziły się również na wspólne inwestycje w potężne centra danych dla AI o łącznej mocy 5 gigawatów, wyposażone w 2 mln procesorów GPU.

Szef Samsung Electronics Co. Lee Jae-yong (L) i prezes Nvidia Corp. Jensen Huang (P) / autor: PAP/EPA/YONHAP

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Globalne zapotrzebowanie na infrastrukturę obliczeniową przewyższa podaż, zmuszając amerykańskie podmioty do pilnego zabezpieczania dostaw. Korea Południowa, główny producent układów pamięci na świecie, zatwierdziła w zeszłym miesiącu państwowe inwestycje w rozbudowę klastrów półprzewodnikowych, aby utrzymać pozycję rynkowego lidera.

PAP, sek

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