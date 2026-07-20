Hej, ryczałtowcy! Tusk wam załatwia wyższy podatek

Projekt nowelizacji ustaw podatkowych przewiduje, że od 1 stycznia 2027 r. część Polaków rozliczających się ryczałtem straci dostęp do niższych stawek. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność samodzielnie i nie zatrudniają pracowników, a także firm, które zatrudniają, ale nie na umowy o pracę – podaje portal money.pl

Ministerstwo Finansów przygotowało szeroką nowelizację przepisów o podatkach dochodowych. Projekt ma dopiero przejść przez proces legislacyjny i może jeszcze zostać zmieniony podczas prac rządu i parlamentu. Dotyczy ustaw o PIT, CIT oraz ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Nie wprowadza nowej daniny, ale zmienia warunki korzystania z preferencyjnych stawek, co dla części osób prowadzących działalność może oznaczać wyższy podatek. W Polsce około 2 milionów podatników rozlicza się ryczałtem.

Zmiany stawek mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Z obecnej wersji projektu wynika, że zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Nie oznaczają jednak podwyżki dla wszystkich rozliczających się ryczałtem. Będą dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność samodzielnie i nie zatrudniają pracowników, a także wybranych rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorca świadczący usługi objęte obecnie stawką 8,5 proc., który nie zatrudnia pracownika, od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł ma płacić 15-procentowy ryczałt.

Również osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy lub podobnych umów zawieranych z podmiotami powiązanymi, np. własną spółką. Projekt przewiduje, że nadwyżka przychodów ponad 100 tys. zł także będzie opodatkowana stawką 15 proc.

»» Więcej o nowych stawkach podatkowych od 2027 r. czytaj na portalu money.pl w publikacji Podatek wzrośnie do 15 proc. Ci Polacy w 2027 r. zapłacą więcej

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