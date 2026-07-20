Biznes szybko przekonuje się do AI

Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących narzędzia sztucznej inteligencji wzrósł do 42 proc. w II kwartale 2026 r. z 14 proc. pod koniec 2024 r. Wdrożenia AI mają jednak na razie marginalny wpływ na zatrudnienie – wynika z badania NBP „Szybki Monitoring analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

NBP wskazał, że blisko jedna trzecia ankietowanych przedsiębiorstw (29 proc.) zwiększyła skalę wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w 2025 r.

Usługi i duże firmy w czołówce biznesowej implementacji AI

Największy udział firm stosujących rozwiązania AI odnotowano w sektorze usług, gdzie wyniósł on 46 proc. Najrzadziej sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w budownictwie i handlu – po 38 proc. przedsiębiorstw.

Z badania wynika również, że skala wykorzystania AI rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Narzędzia sztucznej inteligencji stosuje 59 proc. dużych firm oraz 43 proc. przedsiębiorstw średniej wielkości. W przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw odsetek ten wynosi 28 proc.

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Sztuczna inteligencja nie miała dotąd znaczącego wpływu na rynek pracy

NBP podkreśla jednocześnie, że dotychczas wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji miało minimalny wpływ na zatrudnienie. Niespełna 1 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało, że zwiększenie skali wykorzystania AI umożliwiło redukcję etatów.

W żadnym z analizowanych sektorów gospodarki odsetek ten nie przekroczył 2 proc. Najwyższy odnotowano w handlu (1,8 proc.) oraz transporcie (1,7 proc.), a najniższy w przemyśle (0,1 proc.).

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Znaczna część przedsiębiorstw nie rozpoczęła jeszcze analiz dotyczących możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji. Taką odpowiedź wskazało 35 proc. ankietowanych firm. W grupie mikro- i małych przedsiębiorstw odsetek ten wyniósł 46 proc.

NBP zwrócił uwagę, że relatywnie duża grupa najmniejszych przedsiębiorstw – 19 proc. – nie dostrzega obecnie możliwości efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji w swojej działalności.

PAP, sek

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