Przemysł mocny, ale na skutek efektów specjalnych

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 7,6 proc. r/r w czerwcu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 2 proc..

„W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,6 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,4 proc.), natomiast w porównaniu z majem br. zwiększyła się o 2,0 proc.” - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2025 r. (wówczas notowano wzrost o 1,3 proc.).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. wyższym niż w maju br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 7,2 proc.

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W przemyśle pracy mniej, ale zarobki wyżej

Eksperci mBanku: mocne wyniki na skutek efektów bazy

Mocne wyniki produkcji przemysłowej i budowalnej w czerwcu to w dużej mierze skutek efektów kalendarzowych (+2-3 p.p.). W lipcu obraz będzie bardziej zrównoważony, w sierpniu mocny, ale napędzany niską bazą. Wysokie tempo w III kw. skrywa jednak kilka mankamentów (…) Wyniki przemysłu (7,6 proc. r/r) były znacznie mocniejsze niż przetwórstwa (6,4 proc.). Na plus mocno działały górnictwo, energetyka i utylizacja odpadów - to nie są trwałe źródła wzrostu. Produkcja dóbr trwałych kurczyła się przez niskie wyniki branży motoryzacyjnej i meblarskiej - wskazują eksperci mBanku.

Analitycy ING: ożywienie w przemyśle mimo słabego PMI

Polski przemysł kontynuuje wzrost pomimo stagnacji w regionie! Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 7,6 proc. r/r (vs. 4,1 proc. w maju), nieco ponad konsensus (7,2 proc.), choć słabiej od naszej prognozy (9,2 proc.). To już trzeci z rzędu miesiąc przyspieszenia produkcji, co sugeruje, że ożywienie w przemyśle postępuje mimo słabego PMI. Pomogły: korzystny układ kalendarza (+1 dzień roboczy) i niska baza z czerwca 2025 r. W całym 2kw26 produkcja wzrosła 4,8 proc. r/r (vs. 2,3 proc. w 1Q26 i 1,6 proc. rok wcześniej), co dobrze wróży wzrostowi PKB – wyliczają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Wyzwania pozostają: słabe otoczenie zewnętrzne, powrót wojny w Iranie, rosnąca konkurencja ze strony Chin oraz K-kształtny charakter wzrostów pomiędzy działami przemysłu (mocniej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego, odzysku metali, urządzeń elektrycznych, naprawie, metalach, ale część starych liderów eksportowych wciąż słabo, np. meble) - podkreślają bankowi analitycy.

Analitycy PKO BP: ożywienie silne, ale nierównomierne

Czerwiec przyniósł kolejne dobre dane z gospodarki – produkcja przemysłowa wzrosła o 7,6 proc. r/r, a budowlana o 5,2 proc. r/r. Oba wyniki wypadły dobrze na tle oczekiwań, choć impet wzrostu osłabł i wyniósł po 0,1 proc. m/m (sa). Mimo zewnętrznych szoków aktywność pozostaje wysoka, a wzrost PKB w 2q26 najpewniej lekko przyspieszył względem poprzedniego kwartału - oceniają eksperci PKO BP.

W przemyśle wzrost objął 26 z 34 działów, więc ożywienie było szerokie, choć nadal nierównomierne. Najmocniej rosła produkcja pozostałego sprzętu transportowego (+25 proc. r/r) a solidnie wypadła też produkcja maszyn, farmaceutyków i dóbr zaopatrzeniowych. Do wzrostu powrócił również sektor spożywczy. Słabiej radziły sobie motoryzacja, meble i część producentów dóbr trwałych. Obraz pozostaje więc dość czytelny – sektor napędzają inwestycje, energetyka, transport i być może pierwsze zamówienia związane z obronnością, podczas gdy popyt na dobra trwałego użytku pozostaje słaby - podkreślają bankowi ekonomiści.

ISBnews, X, sek

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