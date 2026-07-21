Kara 200 zł za hulajnogę. Nowy przepis Cię obejmie

Ministerstwo infrastruktury pracuje nad karami dotyczącymi porzuconych hulajnóg. Od 1 stycznia 2028 r. mają zacząć obowiązywać kary finansowe za umieszczenie ich w dowolnym miejscu. Koleną szykowaną zmianą będzie ograniczenie prędkości nowo wyprodukowanych hulajnóg.

Od 1 stycznia 2028 r. r użytkownicy wypożyczanych hulajnóg elektrycznych będą musieli zostawiać je wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Jeśli hulajnoga zostanie zaparkowana nieprawidłowo, będzie mogła zostać odholowana na koszt operatora – 200 zł za usunięcie i 50 zł za każdą dobę przechowywania. Co więcej, pojazdy wyprodukowane po 31 marca 2027 r. mają mieć fabryczne ograniczenie prędkości do 20 km/h, którego nie będzie można obejść ani mechanicznie, ani poprzez zmianę oprogramowania. Transportowy Dozór Techniczny oraz straż miejska zyskają nowe uprawnienia do kontroli takich pojazdów, a hulajnogi niespełniające norm mogą zostać uznane za motorowery lub motocykle, co oznacza obowiązek rejestracji, ubezpieczenia i – w niektórych przypadkach – posiadania prawa jazdy.

wiadomoscigospodarcze, interia, jb

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