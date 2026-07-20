Resort Domańskiego prosto z mostu: nie ma kasy!
Ministerstwo Finansów nie widzi przestrzeni na nowe wydatki budżetowe w najbliższych latach, w szczególności na wzrost płac w administracji publicznej - napisało MF w uwagach do jednego z projektów ustaw, który zakłada zwiększenie środków z budżetu.
„Nie ma przestrzeni na nowe wydatki ponoszone z budżetu państwa w najbliższych latach budżetowych, w tym w szczególności na zwiększenie wynagrodzeń w administracji publicznej. Finansowanie nowych zadań odbywa się bowiem w ramach przestrzeni wydatkowej wyznaczonej przez stabilizującą regułę wydatkową (SRW), określającą nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych” - napisał resort, kierowany przez ministra Andrzeja Domańskiego.
Zmiany poziomu wydatków neutralne dla budżetu
MF podał, że ze względu na obecny brak dostępnej przestrzeni finansowej, zmiany poziomu wydatków w stosunku do przepisów obowiązujących muszą być neutralne dla budżetu państwa, poprzez priorytetyzację zadań, finansowanie ich w oparciu o pozyskane oszczędności, efektywne wydatkowanie środków lub ograniczenie środków przeznaczonych na inne cele.
PAP Biznes, sek
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