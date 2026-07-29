Domański wycofał się rakiem z pomysłu podwyżki podatku

Ministerstwo Finansów m.in. po wystąpieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zrezygnowało z podwyżki stawki podatku zryczałtowanego dla niezatrudniających pracowników – podało Biuro Rzecznika MŚP w środowym komunikacie.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W stosunku do poprzednich wersji przedłożenia została ona mocno okrojona, zniknęły m.in. propozycje zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

MF proponowało podniesienie stawek podatku w przypadku podatników, którzy uzyskują przychody z usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych, czyli takich, w którym przedsiębiorca posiada udziały lub podejmuje decyzje (stawki miały wynieść 15 lub 17 proc. w zależności od rodzaju świadczonej usługi).

Poza tym MF proponowało podwyżkę stawki ryczałtu dla przychodów przekraczających 100 tys. zł do 15 proc. (z 8,5 proc.) dla przedsiębiorców, niezatrudniających przynajmniej jednego pracownika. Propozycja ta pojawiła się w projekcie w marcu tego roku.

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„Projektowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w ustawach podatkowych stały się przedmiotem wystąpienia Minister Agnieszki Majewskiej, Rzecznika MŚP, do Ministra Andrzeja Domańskiego. Przywołując wątpliwości i obawy sygnalizowane przez przedsiębiorców, Agnieszka Majewska krytycznie odniosła się do projektu zmian dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, który zdaniem resortu finansów służyć miał przeciwdziałaniu agresywnej optymalizacji podatkowej” – czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP.

Przypomniano w nim, że Rzecznik MŚP zwracała uwagę, że zmiana ta dotknie branże, w których z zasady praca wykonywana jest samodzielnie przez przedsiębiorcę oraz że limit 100 tys. zł. był „bardzo niski i nieadekwatny do tempa wzrostu cen usług”.

„Jednocześnie w uzasadnieniu projektu brak było pogłębionej analizy potencjalnych skutków projektowanej regulacji dla mikroprzedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie. Dlatego Agnieszka Majewska postulowała zaniechanie omawianej zmiany lub też znaczące podniesienie progów kwotowych uprawniających do stosowania 8,5-procentowej stawki ryczałtu” – czytamy w komunikacie. –

„W efekcie powyższego Ministerstwo Finansów po konsultacjach dotyczących projektu zrezygnowało w całości ze zmian dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, co wynika z opublikowanej aktualnej wersji projektu” – czytamy także.

PAP, sek

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