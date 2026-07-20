Idziemy na ścianę w tempie 1,79 mld zł dziennie!

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło o 53,7 mld zł (o 2,5 proc. względem maja) do ok. 2 bln 189,3 mld zł - poinformował resort finansów w szacunkowych danych.

Czerwiec liczył 30 dni, więc średnio na jeden dzień przypadł wzrost długu o 1,79 mld zł. Przypomnijmy, że w maju było to 1,5 mld zł dziennie.

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Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło, w przypadku długu krajowego - ok. 1 bln 750,5 mld zł, a w przypadku długu w walutach obcych: ok. 438,8 mld zł (tj. 20 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Na koniec maja zadłużenie wynosiło 2 bln 135,6 mld zł.

PAP Biznes, sek

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